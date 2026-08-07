Hay lugares a los que uno regresa creyendo buscar un paisaje cuando, en realidad, quiere reencontrarse con una parte de su vida. Sin apenas darse cuenta, esos rincones terminan formando parte de la historia de una familia.

El aniversario de unos amigos nos dio la oportunidad de volver, en pleno mes de junio, a uno de nuestros rincones favoritos: San Vicente do Mar en Galicia. Desde hace trece años, mi marido y yo regresamos cada verano. Aquella tierra de calma, de mar de aguas frías y de tradiciones profundamente arraigadas nos conquistó en nuestro primer viaje juntos. Pasamos semanas descubriendo una tierra inagotable. Primero en pareja; ahora, con nuestros dos hijos.

Cada vez que volvemos tenemos la misma sensación: nos gusta más que la vez anterior. El periodista Julio Camba escribió que «el hecho de abrir los ojos en Francia era ya un acontecimiento feliz». Para nosotros también lo es cada vez que despertamos en tierras gallegas.

Aquel viaje de aniversario, casi improvisado, rompía nuestra costumbre de viajar en agosto. Volábamos de Corvera a Santiago de Compostela, cuando lo habitual es recorrer el trayecto en coche. Además, viajábamos con unos amigos en lugar de hacerlo con nuestros hijos, Ángel y Luz. De alguna manera, era una forma de volver a nuestros inicios.

Aquella escapada también tenía una misión, pues antes de salir de casa, nuestro hijo Ángel nos hizo un encargo muy especial: comprobar si las rocas de la playa del Náutico seguían estando llenas de cangrejos. Nada más dejar las maletas en el apartamento, recorrimos el camino de siempre hacia la playa. Al llegar a las rocas, decidimos hacer una videollamada. Al otro lado aparecieron nuestros hijos, atentos a la pantalla y buscando cangrejos mientras les enseñábamos aquel rincón que tanto les gusta. Durante unos minutos volvimos a estar juntos los cuatro. Los más de mil kilómetros de distancia desaparecieron.

Llegado el mes de agosto, es momento de hacer las maletas, montar a los niños en el coche y emprender un nuevo viaje hacia una tierra que sentimos un poco nuestra. Volveremos a disfrutar de nuestros rincones favoritos y de muchos otros que aún nos quedan por descubrir. Bajaremos otra vez a la playa, recorreremos la orilla y volveremos a ver a nuestros hijos entusiasmados buscando cangrejos entre las rocas.

Todos guardamos un lugar al que siempre vamos a querer volver. El nuestro está en Galicia. ¿Y el suyo?