Yolanda Díaz y la OIT, una oportunidad para fortalecer la voz del trabajo en el mundo

Hay momentos en la historia en los que las instituciones tienen la oportunidad de reafirmar el sentido de su propia existencia. La Organización Internacional del Trabajo se encuentra hoy ante uno de esos momentos. En un mundo atravesado por la incertidumbre, donde hay naciones gobernadas por indeseables en sus políticas laborales, así como por las profundas transformaciones tecnológicas y por desafíos que amenazan con debilitar los derechos conquistados durante generaciones, la OIT necesita un liderazgo capaz de devolver al trabajo el lugar que le corresponde, el centro de la dignidad humana y de la justicia social.

La candidatura de Yolanda Díaz representa esa oportunidad.

No se trata únicamente de elegir a una persona para dirigir una institución centenaria, se trata de decidir qué modelo de sociedad queremos proyectar al mundo. Si uno en el que el empleo sea una simple variable económica o, por el contrario, un derecho que garantice libertad, igualdad y esperanza. La OIT nació con una convicción que sigue plenamente vigente; no puede existir paz duradera sin justicia social, ese principio exige dirigentes capaces de convertir el diálogo en acuerdos, los derechos en realidades y las palabras en hechos.

Quienes hemos seguido la trayectoria de Yolanda Díaz reconocemos en ella a una mujer que ha situado el trabajo digno en el centro de acción pública.

Su paso por el ministerio de trabajo y economía social de España, ha estado marcado por la defensa del diálogo social, la negociación colectiva y la búsqueda constante de consensos. Para quiénes respaldan su gestión, esa forma de entender la política ha contribuido a fortalecer la protección de las personas trabajadoras y a consolidar un modelo de relaciones laborales basado en el acuerdo y la responsabilidad compartida.

Pero su candidatura aun siendo un orgullo para toda la clase trabajadora de España, trasciende nuestras fronteras.

Representa una manera de entender el progreso en la que el crecimiento económico no ‘puede desligarse de la cohesión social, en la que la competitividad no se construye sobre la precariedad, sino sobre el talento, la formación y el respeto a los derechos laborales, en la que el trabajo deja de ser un simple factor de producción para convertirse en la principal expresión de la dignidad de millones de personas.

Desde UGT Servicios Públicos Región de Murcia, quiero expresar nuestro más leal convencimiento de que Yolanda Díaz reúne las cualidades necesarias para asumir esa enorme responsabilidad internacional. Su experiencia, su capacidad para construir acuerdos y su compromiso con el trabajo decente constituyen valores que hoy necesita la comunidad internacional.

La Organización internacional del Trabajo ha sido, durante más de un siglo, el gran referente mundial en la defensa del trabajo digno.

Hoy tienen la posibilidad de abrir una nueva etapa con una dirección que comprenda los desafíos del presente, sin renunciar a los principios que dieron origen a la institución.

Elegir a Yolanda Díaz significaría apostar por una OIT más fuerte, más cercana a la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras y más comprometida con la construcción de un mundo donde el empleo digno no sea un privilegio sino un derecho efectivo.

Los derechos laborales nunca han sido una concesión. Han sido el futuro del esfuerzo colectivo, del compromiso sindical y de la voluntad de quienes entendieron que el progreso sólo es auténtico cuando alcanza a todos.

Por eso desde UGT Servicios Públicos de la región de Murcia reafirmamos nuestro respaldo a la candidatura de Yolanda Díaz. Lo hacemos convencidos de que su liderazgo contribuiría a fortalecer la misión histórica de la OIT y a situar nuevamente a las personas trabajadoras en el lugar que nunca debieron abandonar, el centro de las políticas públicas, del desarrollo económico y del futuro de nuestras sociedades.

Porque proteger a quienes trabajan es proteger el futuro.

Y porque la Organización Internacional del Trabajo merece un liderazgo a la altura de su historia y de los desafíos de nuestros tiempos.