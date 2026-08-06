Vida y castigo de un falso culpable

Muchos creen conocer la historia. Es por derecho propio un relato inmortal, magistralmente escrito. El amor que le han profesado generaciones de lectores es apreciable en la gran cantidad de versiones televisivas y cinematográficas que han contribuido a agrandar aún más la leyenda del joven Edmundo Dantès, a quien la envidia de sus calumniadores había condenado a pasar en prisión el resto de sus días.

Despojado de su identidad y convertido en un simple número, sin embargo, animado aún por la llama de la venganza, pasa años en oscuras mazmorras. Su compañero, el abate Faria, se convierte también en su maestro; sin él, el triunfo del odio sobre el corazón de Dantès hubiera sido definitivo. La evasión del castillo de lf empleando para ello el sudario de Faria constituye uno de los momentos más asombrosamente bellos de la historia de la literatura: una auténtica resurrección donde Dantès se convierte en Lázaro —pues su cautiverio en aquel Hades sin esperanza lo había convertido en un muerto en vida— y nace de las aguas como en las mitologías primitivas. Pero no regresa como un ángel del perdón. Las enseñanzas de Faria están en su corazón, pero aún no han florecido. Dantès vuelve como vengador.

Con los años fabrica un personaje, el famoso conde, un caballero de industria, un espíritu de muerte encargado de satisfacer las culpas y de ajustar las cuentas con sus antiguos enemigos. ¿Dónde está Dantès? Realmente el joven murió en If. Su vengador tiene rasgos de demonio; en la propia obra se le compara con Lord Ruthven, el vampiro creado por Polidori.

La venganza es tenebrosa y amenaza con arrastrar al mismo conde de Montecristo, cuyas acciones ocasionan también daño y muerte a quienes nada tuvieron que ver con sus desgracias. La conciencia del dolor que él mismo ha provocado por la sed de justicia llevada al exceso es la mejor enseñanza de esta historia, y lo único que necesita para seguir siendo inmortal. Supo señalar el camino al perdón, porque perdonar a los demás es muy difícil, pero perdonarse a uno mismo es casi imposible.