¿Dónde quedó lo de la buena dicción?

TikTok se ha llenado estos días de creadores de contenido que critican con mucho humor, pero con argumentos sólidos, la imposición del susurro como técnica de interpretación en muchas de las películas que podemos ver estos días. En realidad, es algo que sufres pacientemente porque lo atribuyes al paso de los años, como sucede con la presbicia. De tanto culparte a ti mismo —y de intentar solucionarlo poniendo los subtítulos— que no se te ocurre que, en realidad, la culpa es los directores y de los propios actores. Entiendo que todo tiene una justificación, o por lo menos intento entenderlo. Solo hace falta ver una película de antes de los años noventa para percibir la diferencia entre la manera clásica de vocalización y la actual. Y no hablo por supuesto de cuando las películas se doblaban por los mismos actores para mejorar la comprensión de los diálogos.

El fenómeno es complejo y se produce por la confluencia de diversas causas. La primera es el afán de dotar de naturalidad a la historia que sucede en la pantalla. Se procura que la dicción sea más natural, y obviamente la gente normal no vocaliza una conversación con su interlocutor como si fuera un actor de teatro, proyectando la voz hacia el patio de butacas. Otra razón es la tendencia a grabar las escenas con sonido directo, lo que supone un esfuerzo técnico ímprobo y que no siempre obtiene los mejores resultados. Por último, las películas están pensadas para los cines con un sistema de sonido cada vez más espectacular y un entorno ideal para la acústica.

Dicho esto, una interpretación que es plenamente audible y comprensible en un cine empeora considerablemente si la ves y la oyes en una televisión. No solamente es el tamaño de pantalla, sino la calidad de los altavoces lo que disminuye considerablemente la calidad de la percepción. Las televisiones actuales ya permiten mejorar el sonido de lo que ves en pantalla, incluso usando Inteligencia Artificial. Pero lo ideal sería hacer una versión con sonido para cine y otra para pantallas domésticas. En cualquier caso, con opción de subtítulos siempre por si las moscas.