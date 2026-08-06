Una ‘playlist’ de dudoso gusto

He estado revisando severamente la playlist de canciones para su veraneo confeccionada por el presidente del Gobierno, Sánchez. Aquí todo el mundo criticando que Sánchez hable de pop (peor, de ‘indie’ pop) cuando acaban de invadir Ceuta. Pero no se está a lo importante: que es una lista de música —está en Spotify con el nombre de «Verano 26 Pedro Sánchez»— que haría cualquier sospechoso. Un sospechoso de cualquier cosa.

El pescado se empieza a pudrir por los gustos. La gente que va de ‘indie’, y me estoy acordando de un presidente autonómico hodierno, como carece de fondo y desde luego de opinión fundamentada en algo serio, es capaz de lo que sea. Es gente meramente adaptativa. El ‘indie’ es el descendiente vergonzante del pop baboso de toda la vida, como lo llamaban las denominadas ‘hornadas irritantes’ (gran nombre) en los años 80. Los ‘indies’, que presumen de alternativos, son tipos que no se atreven a recostarse sin más en la electrónica de cama con dosel en terrazas ‘chill out’ supercuquis, y por eso se apuntan a un pop cero-cero, aliade. Una papilla para madres de todos los sexos que tararean las trascendentes letras elevando el índice al cielo.

Hay que desconfiar al primer olisque. Ni un tema de rock and roll clásico. Nada de actitud. Todo ‘pitillos’ lamidos al cuerpo y chaquetilla recortejana, rabiculada. Esta farsa moderneta.