Marrakech, un espejo

Una noche decidimos salir de la medina, y tomamos un taxi hacia la ‘ciudad moderna’. A tan solo un par de kilómetros divisamos ambiente, y bajamos. Un tramo de locales de copas y una discoteca, todo el mundo con atuendos occidentales, jóvenes pijos, muchachas minifalderas, lo normal.

Decidimos entrar a la discoteca, por ver. En la taquilla tuvimos que esperar a que se resolviera un problema: el portero no permitía el acceso a una chica con velo. La discusión fue larga, y se empezó a formar cola. Los que querían entrar empezaron a mostrar su impaciencia, de modo que la chica y su acompañante tuvieron que desistir, y se marcharon. Dentro, música de moda en cualquier lugar del planeta y whiski y cubatas.

¿Dónde nos habíamos enclavado los turistas? No en la ‘ciudad moderna’, que como tal carecía de atractivo singular, sino en un riad de la medina, un pequeño oasis inmerso en una añeja ciudad donde se reproducía un parque temático cuasi medieval, como si el tiempo se hubiera detenido. A tan solo un par de kilómetros de la discoteca a la que escapamos, ya digo, tras las murallas de la medina, lo prohibido para las mujeres autóctonas era llevar la cabeza descubierta; mujeres que por eso mismo tenían vetada la entrada a los locales de ocio extramuros. Dos mundos a un paso.

Aun siendo Marruecos el segundo productor de vino de su continente, en ningún lugar del recinto amurallado, incluyendo restaurantes, se servía alcohol, vino o cerveza. Miento: si uno insistía al hacer alguna compra en el zoco adecuado, el vendedor te informaba discretamente del local de excepción. Allá que fuimos, y en efecto, podías tomar cerveza sin ningún reparo ni aire de clandestinidad; lo perturbador es que se trataba de un bar frecuentado evidentemente por pederastas ricos, lustrosos ciudadanos en su mayoría norteamericanos. Por cierto, las atracciones propuestas para las visitas turísticas tienen como accionistas a miembros de la familia real, como no podía ser de otra forma. Y la famosa plaza Yamaa el Fna, descrita por Juan Goytisolo en Makbara, carece de la utenticidad descrita, convertida en escenario turístico. Un vistazo superficial a Marrakeck explica la esquizofrenia de Marruecos.