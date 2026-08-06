La frontera y la llave

Escuchaba al periodista Nicolás Castellano entrevistar a muchachos llegados a Ceuta desde Marruecos, Yemen o Gaza. Uno quería trabajar; otro, encontrar a un hermano; otro, no volver. La palabra futuro aparecía en sus respuestas con la sencillez de lo que falta: un empleo, unos papeles, una habitación, alguien esperando al otro lado. Nosotros decimos que buscan ‘un futuro mejor’, una fórmula que empaqueta miles de vidas y nos evita abrirlas. Ellos pedían algo anterior: tener futuro y poder conjugarlo en primera persona.

Después llegaron las cifras y empezó nuestra parte de la historia. El 30 de julio entraron irregularmente unas 72.000 personas en Ceuta. Cuatro días después, Interior afirmaba que más de 70.000 ya habían abandonado la ciudad. Las dos cifras cuentan una misma historia: el Estado recuperó con rapidez un control que había perdido. Puede reivindicar lo primero; está obligado a explicar lo segundo. Apagar bien un incendio no convierte en mérito no haber entendido el humo.

Aquí aparece Marruecos. No hace falta dar por probada una operación organizada para reconocer el problema estratégico. España ha colocado buena parte de la estabilidad de Ceuta y Melilla en manos de Rabat. En 2022 dio un giro sobre el Sáhara y consideró la propuesta marroquí de autonomía «la base más seria, creíble y realista». Se buscaba recomponer una relación esencial. Cuatro años después conviene preguntarse, con una miaja de desconfianza, si compramos estabilidad o alquilamos tranquilidad. Cuando la seguridad de una frontera depende demasiado del vecino, la llave deja de estar en tu bolsillo.

El siguiente círculo es Europa. Desde junio se aplica el nuevo Pacto de Migración y Asilo y España figura entre los países sometidos a presión migratoria que pueden recibir solidaridad europea. Sobre el papel, Ceuta es frontera de todos. Cuando llegan las dificultades, cada capital recuerda dónde termina su solidaridad y empieza su electorado. Italia conoce bien esa gimnasia. Reclama ayuda cuando Lampedusa se desborda y Meloni impulsó junto a Dinamarca y otros Gobiernos una revisión del margen estatal frente a determinadas garantías europeas. El razonamiento merece detenerse: si algunos Estados utilizan personas para presionar a Europa, endurecer la situación de esas personas resuelve la parte más cómoda del chantaje. Se identifica la mano que empuja y se aprieta sobre quien está debajo. La ultraderecha necesita todavía menos explicaciones. Ladra lo de la ‘invasión’ y el relato queda resuelto. Una invasión tiene enemigos; un muchacho de diecinueve años que busca a su hermano trae preguntas. El prejuicio necesita distancia para conservarse intacto. Cuando uno se acerca lo suficiente como para escuchar un nombre, una historia, un miedo o un deseo, resulta más difícil ver solo una amenaza.

Nada de esto convierte 72.000 entradas en un detalle. Una democracia necesita fronteras, previsión, autoridad y capacidad de respuesta. Negarlo entrega la soberanía a quienes quieren convertirla en miedo. Pero una democracia también se reconoce por los límites que conserva cuando defenderse resulta difícil. Los derechos sirven entonces; cuando no cuestan nada son decoración institucional.

Mientras discutimos que si Marruecos, que si Interior, que si Bruselas y la soberanía, o nos calamos directamente la montera de la invasión, aquellos muchachos se van borrando detrás de nuestros argumentos. Nicolás Castellano hacía el recorrido contrario: preguntaba un nombre, una procedencia, un hermano, un plan. Iba recomponiendo con preguntas lo que la política deshace con categorías. Después llegaron los muertos. Y a un muerto ya nadie puede preguntarle qué quería hacer al llegar. Cuando sabemos perfectamente qué significan antes de haber sabido quiénes eran, el problema ya no está solo en la frontera. Está también en nosotros.