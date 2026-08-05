Sobre el tablero de ajedrez

Era inevitable volver a aquel maravilloso país, complementario del nuestro. Acaso —dicen algunos— por una última vez antes de entrar en el mundo de los adultos. Pero eso es un extremo en el que nadie cree. De lo que sí podemos estar seguros es de que Alicia ha vuelto, y esta vez ha encontrado la grieta de entrada a través de un espejo. Ha cruzado tranquilamente y se ha introducido en la realidad inversa que define a esa sorprendente región donde las cosas no son lo que parecen y donde cada objeto es lo que no es. En esta ocasión hay, sin embargo, cierto orden en la locura, una apariencia de predisposición organizativa, pues Alicia entra a formar parte de una gigantesca partida de ajedrez cuyo tablero no es otro que el mundo, aquel mundo, en su totalidad.

Conocida es la historia de la niña que comenzó siendo un peón y acabó coronada reina; célebres son las aventuras que allí le acontecieron. Un poquito mayor que en su viaje anterior, la lógica de las palabras y la coherencia de los argumentos parecen empezar a interesarle, pero, para su desazón, todos aquellos seres con los que se encuentra cuestionan la conexión ilativa entre los fenómenos más sencillos. Las palabras están huecas, son maleables, nunca dicen lo que quieren decir. Es fácil que nuestros consejeros se revelen torpes e inútiles y entonces, ¿en quién confiar? Un huevo que habla y que atiende al nombre de Humpty Dumpty retuerce y cuestiona cada frase de Alicia. Los gemelos Tweedledum y Tweedledee, bajo su apariencia cómica e inofensiva, son en realidad la imagen más violenta posible del espíritu de contradicción en el que se desarrolla la existencia: un espíritu mutuamente aniquilador que sume a Alicia en el terror y la lleva a pensar que realmente podría no existir, ni haber existido jamás, más allá de ser la simple molécula de un mundo enloquecido.

Alicia llega incluso a perder momentáneamente la memoria de sí misma: de su nombre, de su realidad y de su naturaleza. "Si yo sigo existiendo —se dirá nuestra protagonista hacia el final de la historia— es solo porque alguien está soñando conmigo en este momento". Fueron las últimas reflexiones de Alicia antes de concluir su viaje, el viaje de una niña que soñó ser un sueño.