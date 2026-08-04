Una modesta proposición para Ceuta

En Ceuta -y Melilla- están inquietos por su demografía. Dicen que dentro de pocos años serán más los marroquíes o descendientes de marroquíes que de los otros. El desplazamiento en pendiente hacia Marruecos, algo perfectamente planeado por el enemigo, parece inevitable. Eso de promover la natalidad entre españoles es, definitivamente, de éxito muy incierto. Hay, sin embargo, una solución ‘a la murciana’, que también fue, después, una solución ‘a la australiana’.

Murcia es, básicamente, una Australia que no salió bien. Hace algunos siglos Murcia era un territorio bastante despoblado, árido, con plagas provocadas por aguas estancadas y ácaros del polvo, mísero en recursos, al que nadie quería venir de buen grado. Salvo castigado y que no tuviese otra opción. De vez en cuando se moría la mitad de la no muy abundante población residente por cólera, paludismo y cosas así y había que traer otro contingente repoblador de nuevo. Más madera.

A los criminales de sangre se les daba la opción de establecerse en Murcia o cumplir su condena, que no era en un hotel-prisión de cuatro estrellas con piscina olímpica, catering y gimnasio. Mis ascendientes no tan remotos de Lorca tenían fama de ser "de navaja rápida". Así hemos salido mis coterráneos y yo mismo. También se echó mano de retenes de católicos traidos del extranjero, como irlandeses, que espumaron un poco la raza. El caso es que no se dejaba morir el territorio por falta de gente.

Algo así habría que hacer en Ceuta y Melilla. Inyectar allí población autóctona española, sin ninguna vinculacion con el taimado adversario que tenemos frente a Europa. Si no quieren de grado, obligados por el Estado (por cuestiones de Estado). Y convenientemente subvencionados, para un establecimiento permanente en nuestros territorios africanos sin otras apreturas materiales que las derivadas del espacio. Hacernos fuertes allí. Y muchos.