Todos contra el imperio americano

The Fall of Civilizations es un espléndido canal de YouTube que cuenta cómo algunas de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad cayeron en la irrelevancia. El canal contiene algo así como una veintena de vídeos que corresponden a algo menos de veinte civilizaciones, porque algunas de ellas requieren por su complejidad un par de capítulos. Pero ahí se terminó.

El creador del canal hizo los vídeos, publicó un libro basado en los guiones y aquí paz y después gloria. Una señal evidente de que construir y mantener un imperio no es un esfuerzo baladí. Y en esas estamos con que si el imperio americano o estadounidense está en declive o a punto de caer y va a ser sustituido por los chinos de un momento a otro. Si te gusta la historia sabrás que los imperios suelen durar siglos e incluso milenios, tal como los dos casi exactos que pasaron desde la fundación de la república romana hasta la caída de Constantinopla. Pero la caída puede ser cuestión de unas pocas décadas, con el concurso de algún evento extraordinario.

Como le sucedió al británico. El esfuerzo económico que necesitó para afrontar dos guerras mundiales frente a Alemania, junto con grandes errores de bulto a la hora de manejar la política monetaria, provocaron que no pudieran mantener su hegemonía una vez finalizadas las dos guerras mundiales. Ahí estuvieron atentos los buitres de Wall Street y los políticos de Washington para rematar la faena obligándoles a desmantelar su imperio de la noche a la mañana. Lo que hemos visto con el Brexit y sus desastrosas secuelas son más que nada una consecuencia más del fin de un imperio finiquitado que va por el mundo desde entonces como pollo sin cabeza

Ahora los americanos están repitiendo errores de libro que cualquier historiador reconocería. Ante la amenaza de otro imperio emergente, China, reacciona de forma histérica destruyendo las alianzas que había forjado, cargándose la globalización de un plumazo y persiguiendo la autarquía económica.

No hay mejor signo de decadencia que intentar volver a un pasado que nunca existió. Esto es el Estados Unidos de Donald Trump y su Make America Great ¿De nuevo?