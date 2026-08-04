El cine Rex ante el pleno del Ayuntamiento

La plataforma ciudadana ‘Cine Rex Vivo’ ha vehiculado desde hace más de un quinquenio la defensa del mantenimiento como tal de la última sala de cine de la ciudad de Murcia, cerrada como todos los cines durante la pandemia del covid-19, con unas condiciones de accesibilidad únicas por hallarse a cota cero y exenta de todo tipo de traba de acceso para todo viandante, incluso los de movilidad reducida. En el pleno del Ayuntamiento de Murcia del mes de febrero 2026, se tomó el acuerdo de cambio de usos del histórico Cine Rex, lo que permitía que el edificio pudiera destinarse a nuevos usos distintos del cine y espectáculos, que era el asignado hace más de 110 años. El acuerdo, válido a todas luces, fue tomado con los únicos votos de los concejales del PP; Vox se abstuvo y PSOE votó en contra. Fueron los votos del PP, exclusivamente, los que otorgaron el cambio de usos, lo que no restringe su legalidad, puesto que el PP tiene mayoría suficiente para tomar acuerdos en el ayuntamiento.

La plataforma Cine Rex Vivo no abandonó su reivindicación en pos de una ciudad abierta, cercana y con sus servicios accesibles a toda la ciudadanía, y dentro del plazo legal presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que lo admitió a trámite y comenzó a surtir efectos legales, entre los que están la necesidad de ‘personación’ del demandado, el Ayuntamiento de Murcia. La personación es un trámite necesario que en este caso afecta al propio ayuntamiento por un acuerdo de pleno, independientemente de que fuera tomado únicamente con los votos del PP.

En el pleno del mes de julio, la Concejalía Delegada de Desarrollo Urbano propone en el orden del día un punto que taxativamente plantea la personación ante el TSJMU contra el acuerdo de 26 de febrero que acordara el cambio de usos del cine Rex. Este punto para la personación del Ayuntamiento ante el TSJMU es aprobado por unanimidad, con el voto de todos los concejales.

Esta votación por unanimidad para la personación del Ayuntamiento de Murcia ha dado lugar a interpretaciones mucho más que cuestionables, pues tratan de asimilar el voto del pleno de julio —para la personación del Ayuntamiento ante el TSJMU— con el del mes de febrero —para el cambio de usos del Cine Rex— tratando de vender la idea de que alguien se ha «cambiado de chaqueta».

Y es que hay quien pretende confundir, o confunde por ignorancia, diciendo que votar a favor de la personación del Ayuntamiento en un recurso que lo demanda supone adoptar una postura contraria al recurrente. No es esto cierto en ningún caso: quien no apoyó en febrero el cambio de usos del Cine Rex puede votar a favor de que el Ayuntamiento se persone ante el tribunal que ha de juzgar el propio Ayuntamiento. Sin ningún problema y sin ninguna incongruencia, porque se votaban temas distintos y diferentes: en febrero el cambio de usos y en julio la personación o comparecencia del Ayuntamiento ante el tribunal juzgador.

Creo necesario clarificar que lo expuesto y suscrito lo hago como miembro de la plataforma Cine Rex Vivo y de ninguna manera en nombre de ninguno de los partidos políticos aludidos,con los que no mantengo relación alguna. Pero la confusión creada a partir de interpretaciones de algún medio aconseja la clarificación que he pretendido