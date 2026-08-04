¿Por qué si el barril de petróleo está por debajo de los 80 dólares, pagamos el combustible a 2 euros el litro?

Seguimos hablando de Ceuta y un poco de Melilla, pero ni dios habla de que millones de españoles estamos siendo atracados sin nocturnidad y mucha alevosía por la industria petrolera, que este año anuncian cía que volverá a batir récord de ganancias multimillonarias .

El precio de referencia del Barril de Brent, sigue bajando, por debajo de los 80 dólares,en cambio, estamos pagando el combustible como si el precio del barril hubiera saltado la famosa barrera psicológica de los 100 dólares.

Somos capaces de manifestarnos porque a nuestro equipo de fútbol lo bajen de categoría por impagos, incluso la extrema derecha se manifiesta en cuanto alguien propone llamar hijo de puta a Pedro Sánchez, pero no somos capaces de plantarnos en la entrada de las gasolineras y paralizar el país ante el atraco diario al que somos sometidos por parte de un lobby que se llena los bolsillos ante nuestra inacción.

Que la extrema derecha no se movilice por el precio de la gasolina es lógico, ellos no preguntan, como usted o como yo, cuando va a comprar un coche la pregunta del desgraciado currito ¿Cuánto consume este coche?

Pero que ni SUMAR, ni Podemos, ni toda la amalgama de partidos de izquierdas que hay en este país, ERC, BNG, Compromís, Chunta, EH-Bildu, etc, no exijan al PSOE la mas mínima medida ante este atropello, es lo que no se entiende.

Y encima, por si faltaba algo, la rebaja fiscal sigue desapareciendo en nuestras narices como un azucarillo en el café.

Sería bueno que entre Ceuta y Melilla, entre insultos y desprecios, alguien pusiera el foco en el día a día de millones de españoles, que sufrimos las garras depredadores de una industria que sigue aumentando beneficios a nuestra costa.

Hacía mucho tiempo que no se reían en nuestras narices el gran capital, la última vez fue la gran banca y aquel famoso rescate bancario que no nos iba a costar ni un euro a los españoles, pero los que nos engañaron eran los M. Rajoy, De Guindo y el siniestro Cristóbal Montoro, pero esta vez es peor, puesto que lo hacen con un gobierno progresista que dice luchar por el interés general.