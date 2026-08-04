Atrapa al conejo

Esta es la historia de una viaje fantástico a la región ignota, descontrolada e ilógica del mundo que subyace bajo los párpados. Alicia sueña, lo sabremos hacia el final de su historia. Y a través de los resquicios que comunican el mundo de la vigilia y de lo onírico Alicia se adentra en una región donde las leyes de lo cotidiano no funcionan. Son otras las normas que rigen y que comprometen primero la física más elemental haciendo que los cuerpos sufran mutaciones sorprendentes de tamaño y forma. Tampoco el tiempo parece obrar de la misma manera. Una atmósfera nueva se respira, aquella prodigiosa de las fábulas de antaño, en las que los animales hablaban, eran inteligentes y poseían un exquisita sabiduría.

Alicia entra en un mundo nuevo a través de la grieta que perfora la realidad. Es la célebre madriguera de conejo a través de la cual la heroína de esta historia experimentó cuán frágil podría llegar a ser el pensamiento convencional cuando se daba de bruces con lo sorprendente, lo inesperado. Alicia entra en contacto con todos aquellos elementos que contradicen el frágil andamiaje sobre el cual se ha levantado el intelecto humano. La estructura de la razón se ha fabricado un mundo previsible, dominado por la causalidad, por la exactitud matemática del tiempo, por la previsión de lo razonable.

Sin embargo, Alicia se niega a ser razonable, no tiene gusto por la lección escolar que le imparte su hermana y se desliza a una realidad subterránea donde espacio y tiempo operan de manera autónoma sin esperar a que la mente humana los domestique y los racionalice. La niña sigue su impulso, come y bebe en aquella tierra mágica, confronta cuestiones incómodas formuladas por extraños seres oraculares, como cuando la oruga azul se atreve a preguntar: "¿Quién eres tú?". Ella no está segura y la sonrisa inquisitiva y burlona de un gato parece flotar en el aire, como si se hubiera condensado milagrosamente, en medio de la nada.