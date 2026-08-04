Almería, comer sin pagar

Vengo de Almería, siguiendo la ruta de los puentes y túneles de Adif que conectarán por Ave a la Región desde Lorca con esa capital. Observando lo que aparece a la vista desde la autovía diríase que está hecho, pero obras son amores.

Por la experiencia del fin de semana auguro un futuro espléndido para ese trayecto, quizá no tanto por razones comerciales o turísticas como gastronómicas. Y es que Almería, ustedes lo saben, cuenta con una particularidad insólita, diría que pasmosa: las tapas son gratuitas. Repito por si todavía hay alguien que no está al tanto: en bares y restaurantes, las tapas, variadas, exquisitas, sabrosísimas, no se pagan. Solo hay que apoquinar por las cañas de cerveza o las copitas de vino. Es algo sabido, pero hay que vivirlo. En el ticket figurará todo lo que hayas tomado, pero a la derecha del apunte solo se reflejará el precio de las bebidas; el resto de la demanda aparecerá anotado, pero sin que conste el precio, que suma cero. Hasta que no lo ves, no lo crees.

Alguien dirá: como en Granada. Sí y no. En Granada, el camarero elige por ti, decide la tapa que te conviene; en Almaría eres tú quien solicita el bocado, que no es un bocado sino una pieza generosa, de entre una generosa carta. Con la petición de tres cañas has resuelto el almuerzo a placer Comer o cenar de tapas en Almería es similar a elegir en nuestros restaurantes un menú para picar, con la diferencia de que en la tierra del indalo solo pagas lo que bebes. Basta un animado aperitivo para cumplir con la necesidad del día. Hasta si te pides una cerveza o un vermú y desdeñas el acompañamiento te acaban trayendo algo, lo que sea, un platito de paella, por ejemplo, tan inconcebible es que te dejen beber a palo seco.

Por esto digo que con el Ave habrá murcianos que con billete de ida y vuelta acudan a Almería a disfrutar de sus almuerzos o celebraciones, incluso no tanto por ahorrarse un buen número de euros como por protagonizar una experiencia de buena gastronomía esquivando el clave habitual. Porque la pregunta es: si la materia prima es la misma, ¿cuánto nos cobran por aquí de más? O: ¿dónde está el truco? Almería, donde el ‘simpa’ es legal.