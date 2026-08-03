Veinte mil leguas de viaje submarino: Más allá hay dragones

Hubo un tiempo en el que el mundo parecía inmenso, enorme, a efectos prácticos, infinito. Durante generaciones nadie consideró seriamente que bastara una vida humana, en su longitud, para recorrer el planeta. Que por tanto, la humanidad desconocía cuántos tipos de hombres, cuántas clases de pueblos y seres humanos habitarán esa bola de roca y agua que giraba alrededor de una piedra incandescente. Asimismo ignotos serían los paisajes, las regiones inmensas por descubrir, y los animales que las habitaban. Acaso unicornios y dragones eran algo más que una expresión genérica y encubrían una realidad. El mundo era grande, misterioso, sublime y entre las sombras se escondían joyas enigmáticas ocultas bajo el manto de la leyenda.

El mar era el territorio indefinido e informalizado por excelencia. La revolución de los transportes y las grandes empresas coloniales exterminaron del misterio del mundo, el encantamiento fue asesinado por la tecnología. El tiempo mecanizado logró medir la longitud de los viajes. La vida se convirtió en cuantificable.

Verne, sin embargo, percibe claramente la vocación del mito para sobrevivir, para adaptarse. La tecnología no mató a Leviatán, el monstruo que vive bajo las aguas, sino que lo hizo mecánico. Veinte mil leguas...es la historia de la caza del monstruo, de la persecución de ese Leviatán, la última gran bestia prehistórica, habitante de las profundidades abisales, que amenaza la libre circulación de los mares. La genialidad del autor estriba en haber convertido al Leviatán en un monstruoso ser artificial, en una formidable arma de guerra, a cuyos mandos está un hombre poseído por el espíritu del odio y la venganza hacia los países que, precisamente, han destruido el encantamiento del mundo convirtiéndolo en botín de guerra. Terrores ancestrales y modernos comparecen ante los ojos del lector. El gran historiador Jean Delumeau, autor de El miedo en Occidente, apreciaba sinceramente esta obra de Julio Verne.