De los polvos del ‘efecto llamada’ de Sánchez, los lodos de la invasión de Ceuta

No será porque llevábamos tiempo advirtiéndolo. No solo desde el Partido Popular. El Gobierno de Sánchez ya fue alertado por su propio Departamento de Seguridad Nacional del repunte de la presión migratoria sobre Ceuta mucho antes de que la ciudad sufriera una avalancha sin precedentes. Pero ya sabemos que, por desgracia, este desgobierno que soportamos los españoles está en otras cosas, fundamentalmente en aferrarse al poder y utilizar sus resortes para tapar la inmensa corrupción que les asola, empezando por el mismísimo jefe del Ejecutivo. Las consecuencias, trágicas incluso para la integridad de España, no han tardado en llegar.

Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y denunciaron la entrada ilegal de hasta 60.000 personas procedentes de Marruecos en una ciudad de unas 80.000. Una situación insostenible para Ceuta, que no está sufriendo el caos fronterizo junto a Melilla precisamente por casualidad. De los polvos de la regularización masiva de inmigrantes ilegales que está llevando a cabo Sánchez, y, en general, de años de irresponsables políticas de ‘efecto llamada’ que han merecido el reproche de nuestros socios de la Unión Europea, estos lodos de la invasión de Ceuta. Encima, tenemos un Gobierno que ha desatendido sus propias responsabilidades sobre el control de nuestras fronteras, en una escandalosa dejación de funciones.

También ha contribuido a esta crisis la desastrosa política exterior del Gobierno socialista. Cabe recordar que Pedro Sánchez, de forma unilateral, y también sospechosa, decidió entregar el Sáhara y prometió que a cambio tendríamos mejores relaciones con Marruecos. La realidad es que semejante cesión solo ha transmitido el demoledor mensaje de que el Gobierno de España claudica cuando le coaccionan. Y no es la primera vez que el régimen marroquí utiliza la inmigración, cuando no directamente la invasión, como arma de presión.

Si tuviéramos a un Gobierno digno de tal nombre, hubiese respondido rápidamente mediante la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, el despliegue de medios masivos de las fuerzas de seguridad y del Ejército y el cierre de la frontera. Pero el desgobierno que todavía sufrimos los españoles se dedicó a contemporizar y a enmendarle la plana a la petición de auxilio de la ciudad de Ceuta, a llamar a consultas al embajador de ¡Italia! en lugar de hacer lo propio con Marruecos y a mandar a policías… no para actuar contra quienes habían entrado ilegalmente, sino para reprimir las manifestaciones contra Pedro Sánchez.

Si tuviéramos un presidente del Gobierno digno de tal nombre, se hubiese puesto desde el primer minuto al frente de la crisis para defender nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial. Porque tiene instrumentos y medios a su disposición, y solo falta que dé las órdenes oportunas. Urge utilizar los instrumentos excepcionales que prevé nuestro ordenamiento jurídico para responder a situaciones excepcionales.

Hay que recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente y preservar la seguridad y la convivencia, con más refuerzos de Policía y Guardia Civil y una presencia efectiva del Ejército hasta que la situación se normalice. Y también debe requerir el Gobierno el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, con el fin de reforzar la seguridad y el control en la frontera sur de Europa.

Además, el Congreso de los Diputados no puede estar cerrado mientras nuestra soberanía está amenazada. Debe convocarse la Diputación Permanente para celebrar un Pleno Extraordinario, para que comparezca el presidente del Gobierno y para emprender sin demora una reforma de la Ley de Extranjería para que la figura del rechazo en frontera se aplique también a las entradas por vía marítima a Ceuta y Melilla, en los términos, por cierto, de la proposición de ley que registró el Partido Popular hace 15 días.

España necesita un Gobierno que lidere en situaciones de crisis y que defienda la soberanía nacional. Mientras tanto, desde el Partido Popular no vamos a permitir que se abandone a Ceuta y Melilla. Porque son España y garantía de nuestra integridad territorial y nacional.