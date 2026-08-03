Liberalismo para principiantes

En España llevamos ya demasiados meses asistiendo a un debate profundamente interesado, diseñado con fines estrictamente electoralistas. Me refiero a la discusión sobre quiénes deben ostentar la prioridad a la hora de recibir las distintas ayudas públicas. Se nos intenta entretener discutiendo sobre si las ayudas tienen que repartirse con «prioridad nacional» o no. Sin embargo, este cruce continuo de promesas y acusaciones no hace otra cosa que desviar la atención del verdadero problema de fondo. Lo que de verdad está en juego no es un simple reparto presupuestario, sino el modelo de país que queremos construir para el futuro.

La elección es clara: o aceptamos un modelo basado en la dependencia sistemática de los ciudadanos respecto al Estado —un esquema impulsado por la izquierda y lamentablemente ya tolerado por todos los demás—, o apostamos por un modelo basado en la independencia, la libertad y la dignidad personal de cada individuo. El debate público no debería ser cómo o entre quiénes repartimos las paguitas, sino qué reformas debemos acometer para que no exista la necesidad estructural de depender de ellas.

No se trata de cultivar una masa de ciudadanos dependientes eternamente de las ayudas públicas. Hay que recordar algo fundamental: el dinero del Estado no cae del cielo, sale directamente del bolsillo, del esfuerzo y del trabajo diario de los contribuyentes. Perpetuar este esquema solo nos lleva a un callejón sin salida donde cada vez hay más ciudadanos necesitados de subsidios y, de forma paralela, menos contribuyentes para financiar el sistema. La consecuencia inevitable de este círculo vicioso es ahogar a los trabajadores, a las familias y a las empresas bajo una presión fiscal cada vez más insostenible, devorando los ingresos del que produce y desincentivando cualquier atisbo de iniciativa personal, innovación o crecimiento en nuestra sociedad, ahuyentando así la prosperidad general que nos permitiría generar empleo sostenible.

Para frenar este deterioro, resulta absolutamente inaplazable aplicar una reducción drástica de la presión fiscal sobre empresas, autónomos y trabajadores, así como de la deuda pública que solo hipoteca a las generaciones futuras. Y, para ello, es imprescindible una optimización rigurosa del gasto público, eliminando cualquier partida superflua. Es imprescindible garantizar que los recursos de los contribuyentes se gestionen con la máxima eficiencia y rigor, en lugar de despilfarrarlos en redes clientelares y en la compra impúdica de votos destinada a contentar a aquellos que aspiran a vivir permanentemente del esfuerzo ajeno.

Un Estado responsable debe liberar recursos al sector privado y sanear sus cuentas para asegurar la viabilidad económica del país, reduciendo el tamaño del entramado burocrático, blindando la competitividad de nuestro tejido productivo y devolviendo a los ciudadanos el control real sobre el dinero que han ganado por sus propios méritos. Porque la verdadera justicia social no consiste en subsidiar la subsistencia, ni en repartir la miseria, sino en crear las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos puedan vivir cómodamente y con la cabeza alta del fruto de su propio esfuerzo, y no del de los demás.

Por eso, la cuestión clave de la política no debe ser cómo racionamos la ayuda, sino qué herramientas activamos, de una vez por todas, para no tener que repartir cada día más subsidios. Para lograr este cambio de rumbo es imprescindible volver a fomentar la cultura del esfuerzo, incentivándolo de forma decidida desde todas las administraciones públicas. Es urgente borrar de la mente colectiva la idea de que se puede vivir de forma indefinida del esfuerzo de los demás.

Es momento de trazar una línea divisoria muy clara entre lo que debe ser una ayuda pública temporal, concebida como un salvavidas indispensable para momentos de tragedia, de verdadera necesidad o vulnerabilidad, y el intento de hacer de la subvención un modus vivendi permanente. Debemos llamar a las cosas por su nombre y tener la valentía de diferenciar con claridad entre quien realmente no puede trabajar debido a circunstancias objetivas, y quien, sencillamente, no quiere trabajar porque el propio sistema incentiva y premia la inactividad.

España no necesita cada vez más ciudadanos dependientes, ni más impuestos, ni más endeudamiento, ni un tutelaje estatal paralizante. Lo que nuestro país requiere con urgencia es recuperar la cultura del esfuerzo personal y dejar trabajar en libertad a quienes crean riqueza y generan empleo para todos los españoles. Este es el verdadero ‘desarrollo sostenible’: sustituir definitivamente la trampa de la paguita por la oportunidad real de progresar.