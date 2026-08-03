No hay tantos monstruos

Al abordar los estudios de género, sea en las ciencias sociales o en los medios de comunicación pública y política, se ha extendido el empleo de la expresión masculinidad tóxica. Abarca un amplio rango de estereotipos preocupantes relacionados con actitudes y comportamientos que pueden llevar a distintas formas de agresión psicológica y física contra las mujeres. Lo componen varias formas de ser y actuar que configurarían una variante dañina de la masculinidad: desde rasgos de personalidad, como el narcisismo y la dominancia, hasta creencias y normas de conducta, que incluyen las actitudes hacia la orientación sexual o la conducta en la pareja.

No bien definida

A la hora de emprender su estudio científico los investigadores tropiezan con que la masculinidad tóxica está socialmente condenada, pero no bien definida. La ortodoxia científica comienza con el primer paso de concretar y medir rigurosamente este concepto. Abundan, por ello, los intentos de establecer a qué se refiere para conocer su alcance e intentar paliar sus efectos negativos.

Si hablamos sólo de masculinidad, se detecta una primera dificultad en este empeño, ya que existen 16 escalas diferentes para medirla. Menos avances aún hay en medir la masculinidad tóxica. Un estudio reciente de Deborah Cone y su equipo de investigadores de las universidades de Auckland (Nueva Zelanda) y Queensland (Australia) abordó de forma minuciosa las ideologías y conductas destructivas propias de la masculinidad tóxica en más de quince mil hombres heterosexuales neozelandeses. Partieron de cuestionarios ya existentes e incluyeron la mayor parte de los componentes que se atribuyen a esta forma maligna de pensar y comportarse: narcisismo, prejuicios sexuales, sexismo hostil y benevolente, mal carácter, oposición a las medidas contra la violencia doméstica y relevancia de la identidad de género. Buscaban, especialmente, calcular la incidencia de la masculinidad tóxica en la población estudiada.

«Ser un hombre es...»

Los resultados aportaron dos hallazgos interesantes. El primero es que la mayoría de los participantes mostró patrones o perfiles de respuesta bajos o moderados de masculinidad tóxica. De los cinco perfiles o categorías en las que se clasificaban, sólo el más reducido, un 3,2 por ciento, mostraban puntuaciones elevadas en la mayoría de los indicadores. Este subgrupo más preocupante iba asociado a mayor edad, soltería, religiosidad, desempleo y precariedad y pertenencia a minorías étnicas e ideología conservadora. El grupo mayoritario, un 35 por ciento, al que denominaban atóxico mostraba puntuaciones bajas en todos los componentes o indicadores.

El segundo hallazgo es que uno de estos indicadores no tiene ninguna relación con la masculinidad tóxica. Se trata de la relevancia de la identidad de género, que se expresa más o menos con la frase «Ser un hombre es una parte importante de cómo me veo a mí mismo». Indica que el sentimiento de identidad masculina no posee por sí mismo un carácter dañino, pero sí puede tenerlo la forma en la que se concreta y expresa.

Un concepto muy amplio

Concluyeron que hay una dificultad importante en la definición, ya que el concepto de masculinidad tóxica es muy amplio y abarca muchos comportamientos y actitudes. Algunos rasgos, como la dominancia o agresión pueden ser muy dañinos, pero otros, como la identidad masculina no lo son necesariamente. Dicho de otra forma, no todos los rasgos masculinos son malos y no todos los hombres son tóxicos. En palabras de Steve Sanders, autor de la Escala de Masculinidad Tóxica, «en general, los hombres no son monstruos». Al menos, en Nueva Zelanda y, posiblemente, en muchos otros lugares. Sería más apropiado decir que no son tantos como se piensa, pero un 3’2 por ciento siguen siendo muchos.

Con independencia de la relevancia estadística o la gravedad social de un problema, lo mejor es hacer buena ciencia para conocerlo y abordarlo mejor.