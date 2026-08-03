Falta de ejecución presupuestaria en gestión forestal del Gobierno Regional

Argumenta la consejera portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, en relación con la denuncia realizada desde IU-Verdes sobre la falta de ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a la mejora de las masas forestales y la prevención de incendios, que los datos que utilizamos para sustentar dicha denuncia son incorrectos e incompletos.

Añade que mezclamos datos de fondos propios de la CARM con datos de fondos de programas europeos cuya ejecución es necesariamente plurianual, por lo que considera improcedente valorar cada ejercicio presupuestario de forma aislada.

Nuestra tesis, que seguimos manteniendo, es que el Gobierno regional de López Miras, que alardea de «gobernar de verdad bajo el objetivo primordial de seguir mejorando la vida de los ciudadanos», deja sin ejecutar una parte importante del presupuesto destinado a la gestión forestal. Y esto es así, se mire en ejercicios aislados o, como dice la consejera portavoz, a través de proyectos plurianuales financiados con fondos Feader.

Nos referimos, en nuestra crítica al ejecutivo, al gasto destinado a inversiones del capítulo 6 del programa 442D 'Gestión Forestal', capítulo que no incluye el gasto del servicio de extinción de incendios forestales, actualmente externalizado en la empresa Orthem. Este capítulo incluye un presupuesto anual en los tres últimos años de 15,5 millones en 2023; 13,1 millones en 2024 y 14,9 en 2025.

Pues bien, la ejecución de este presupuesto ha sido de 5,3 millones, 2, 5 millones y 7,4 millones de euros respectivamente. Estos datos demuestran que, incluso si realizaos el análisis considerando proyectos presupuestados con carácter plurianual, una parte importante del presupuesto sigue sin ejecutarse.

Veamos tres ejemplos concretos. La partida denominada 'Obras de mejora selvícola en masas forestales de áreas afectadas por el cambio climático' ha tenido, en los años 2023, 2024 y 2025, las siguientes dotaciones presupuestarias: 1.322.000 euros; 1.279.000 euros y 1.129.370 euros respectivamente. Sin embargo, el gasto ejecutado total en los tres años ha sido de 347.523 euros.

Otro ejemplo: la partida de 'Mejoras selvícolas y de infraestructuras verdes de uso público en Montes de Utilidad Pública de Murcia y Cartagena' ha dispuesto de un presupuesto de dos millones de euros anuales (algo más en 2023) en cada uno de los ejercicios presupuestarios entre 2023 y 2025. Sin embargo, el gasto ejecutado total a lo largo del periodo ha sido de 65.836 euros.

Y otro más. La partida de gasto denominada 'Intervención en prevención de daños forestales' ha tenido un presupuesto, en el mismo periodo, de 2,5 millones en 2023; solo 250.000 euros en 2024 y 1.591.000 euros en 2025. Igualmente, el gasto ejecutado total en el conjunto del periodo analizado ha sido de cero euros.

La lista de ejemplos no acaba aquí. Podríamos añadir, entre otras, las dos partidas presupuestarias de 500.000 euros en 2023 y 2024 para la adquisición de vehículos para la vigilancia y extinción de incendios forestales que no se ejecutaron y han desaparecido del presupuesto de 2025; o también la denominada 'Inversiones en prevención de incendios forestales' del presupuesto de 2024 por valor de 622.951 euros cuya ejecución es cero y tampoco aparece en el presupuesto de 2025.

Podría aducir en su defensa la consejera portavoz que las cuantías no ejecutadas han sido distribuidas en otros proyectos de gasto no presupuestados inicialmente. Sin embargo, este argumento no se sostiene dado que, independientemente del proyecto de que se trate, la diferencia entre el presupuesto anual global del capítulo 6 y su ejecución no solo es significativa, sino también recurrente.

Así que, no, Marisa, nuestros datos no son incorrectos ni están incompletos. Es más, creemos que tienen suficiente solidez como para propiciar, al menos, un debate en sede parlamentaria con la comparecencia del consejero Vázquez, actual responsable en la materia, en el Pleno de la Asamblea Regional. Lástima que en el mes de julio no se hayan ordenado plenos de control al Gobierno.

No obstante, traduciremos todos estos datos en las correspondientes iniciativas parlamentarias y, en cualquier caso, estamos abiertos al debate sin ninguna cortapisa.