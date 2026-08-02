Sudor, libros olvidados y la pesca en el Mar Menor

Pérdida. Una estampa habitual a las orillas del Mar Menor en verano eran los hombres, niños y algunas mujeres pescando con cañas. Sacaban doradas, mújoles y algún pescado de roqueo, aunque esto era más raro. Han desaparecido todos. Ya nadie pesca porque no hay pescado y el poco que queda no pica.

Libros. Hablo con un amigo de los miles de libros que hemos leído a lo largo de nuestra vida. Comenzamos con las novelas del Coyote y del FBI cuando apenas teníamos 14 años y hemos seguido leyendo día tras día, sin dejarlo nunca. Novela, ensayo, poesía, historia, teatro, etc. Y la pregunta que ambos nos hacemos es cuánto de toda esa lectura recordamos y cuánto hemos olvidado. La respuesta es acojonante porque apenas mantenemos en nuestra memoria una mínima parte de todas esas páginas de libros. Pero también admitimos que, aunque haya tanto perdido, esos libros nos han conformado nuestra manera de pensar, el modo de cómo nos enfrentamos a la vida, y nos han proporcionado una casi interminable sucesión de momentos felices.

Sudando. Pasa por la puerta de mi casa un hombre de Ingeniería Urbana barriendo la calle y empujando su carro. No sé por qué demonios los obligan a llevar esos uniformes de pantalón largo y camisa con el calor que hace. Le ofrezco algo fresco y me dice que si tengo una cerveza sin alcohol se la tomaría. Se la doy, y se va a seguir sudando.

Se relajan. Me entero por la prensa especializada de que Ferran Torres tiene una novia italiana que es azafata. Se fueron a Ibiza con los amigos, entre ellos, el también jugador Marcos Llorente. En las redes han dicho cosas de esas que se dicen en las redes que dan un poco de grima. A ver cuándo dejan a la gente en paz y que se divierta cada uno como le dé la gana, y más estos jugadores que vienen de ganar el Campeonato del Mundo.

Pluriempleo. A María Jesús Montero le han dado plaza en el Senado que compartirá con su trabajo de líder de la oposición en Andalucía. Dos buenos sueldicos.

Afición. Qué bonito lo del ático de la Comunidad de Madrid. Ha sido una historia digna de contarse. Lo compran por al menos cuatro millones de euros para ponerle un despacho a la presidenta Ayuso, se monta una gorda en los medios de comunicación y sale un payo al día siguiente, consejero o algo, diciendo que lo van a vender y le van a dar las perras a los damnificados por los incendios, como diciendo: «Mirad, qué buenos y caritativos somos y qué malos son los periodistas que cuentan esas mentiras». Ahora, que, puestas las cosas como están, habrá personal que aceptará el mensaje y se lo tragará sin pena alguna. Por cierto, un poco de fijación con los áticos de lujo sí le veo yo a la presidenta de Madrid.

Aquí está. Estoy jugando al dominó. Me ahorcan el seis doble. Muestro mi cabreo con frases malsonantes, en broma. Un hombre que está mirando la partida me dice: «Anda, a ver si pones esto el domingo en el periódico».