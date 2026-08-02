Sahara y Marruecos: sarcasmo cruel

Si el mundo no se hunde ni se quema, ni Sánchez convoca elecciones a primeros de septiembre, el Congreso aprobará durante ese mes la ley que reconoce a los nacidos en el Sahara Occidental y sus descendientes la nacionalidad española. El PSOE ha entrado por el aro presionado por sus socios de coalición; PP con Junts se abstendrán, y el voto de Vox será contrario. Se creería que se salda así una deuda histórica con los ciudadanos saharauis, cuyo territorio llegó a ser provincia española antes de ser abandonados a su suerte por Madrid para la rapiña de Marruecos y Mauritania.

Es difícil encontrar en la historia de las descolonizaciones de África una traición, con todas las letras, tal que la cometida por la neonata monarquía española apoyada por sucesivos gobiernos que han pasado por La Moncloa. La actitud de los partidos de la derecha y de sus gobiernos ha sido desde 1975 la que corresponde a una tendencia política naturalmente contraria al derecho de autodeterminación de los pueblos colonizados. Nada que extrañar.

Llama muchísimo la atención, sin embargo, la postura acomodaticia durante años hasta renegar de sus supuestos principios de un partido socialdemócrata como el español que viajó con el tiempo desde el radical apoyo a la independencia del Sahara Occidental hasta el negacionismo de la aplicación del principio de autodeterminación, olvidando resoluciones de la ONU sobre la excolonia y sometiéndose a los designios del principal actor por cuenta de Washington en África Occidental, la monarquía alauí de Rabat. Así hizo Pedro Sánchez en marzo de 2022 al aceptar el plan marroquí de autonomía.

Aunque en septiembre se apruebe aquella ley, sus sucesores en el Gobierno no han mejorado ni mucho menos el honor que Felipe González ostenta de pleno derecho por ser el primer continuador de la traición a los saharauis de la dictadura del agonizante general Franco en 1975 y su sucesor entonces príncipe Juan Carlos dando garantías de algo que ‘ellos’ sabían que no se cumpliría.

Las veleidades tercermundistas de Suárez fueron sustituidas por la ‘modernidad progresista’ de González. En su tercer mandato, pasé por la vergüenza ajena de presenciar en Rabat la firma del Tratado de Amistad y Cooperación con Marruecos en 1991 por Hassan II, Juan Carlos I y, cómo no, Felipe González, principal impulsor de la iniciativa ‘estratégica’ para que su Gobierno metiera en el baúl de los recuerdos la descolonización del Sahara. Mientras, las ‘bases’ socialistas seguían embelesadas con el postureo oficial de defender la autodeterminación de la excolonia. Hacía ya seis años del «Otan, de entrada, No» y los saharauis quedaban definitivamente encerrados en el trastero de la historia.

Más vergonzoso fue, en la rueda de prensa final de la visita, que el presidente González contestara con un escueto y rotundo «No, no hemos hablado de eso» a mi pregunta de si había surgido ante Hassan II el problema del Sahara. Es obvio que el Tratado —pergeñado por el diplomático que luego sería canciller de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos— no se habría rubricado si hubiera contenido una sola referencia a la autodeterminación del Sahara.

González, que se honró y presumió de amistad con el gran adalid europeo de los pueblos colonizados, Olof Palme, traicionaba así una vez más la memoria de su prócer, asesinado cinco años antes en Estocolmo. Desde entonces, ha caído un escupitajo tras otro sobre la lápida del líder socialdemócrata sueco y sobre el principio de autodeterminación de los pueblos. Por eso, la concesión de la nacionalidad española a los saharauis no pasa de ser una gota tardía en el mar de agravios y olvidos del Reino de España hacia los saharauis expulsados y sometidos de su excolonia.

El sarcasmo es sangrantemente cruel si se mira el prestigio internacional de Sánchez por su defensa verbal de los palestinos de Gaza y Cisjordania, en oposición a los designios del tarambana de la Casa Blanca y del genocida Netanyahu, al tiempo que mantiene los derechos del pueblo saharaui, tan enterrados como Palme por respeto al dictamen de la monarquía alauí del ahora reinante Mohamed VI, con su Majzén como brazo ejecutor de las políticas del trumpismo en África y a los pies, igual que su padre, de Washington. Tan sangrante y tan cruel es como que al ‘nuevo’ sátrapa marroquí sus súbditos le sigan votando con los pies saltando por miles a Ceuta y Melilla al cabo de 27 años de su ascenso al trono y su promesa de mejorar el país para incorporarlo a la ‘modernidad’.