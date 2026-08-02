Dice el mito que Aracne tejió, en competición con Atenea, un tapiz tan maravilloso —que además retrataba la miseria de los dioses— que la propia diosa de la sabiduría, avergonzada y furiosa, convirtió a la mujer en araña. Dice el mito, también, que Penélope, con la excusa del sudario de su suegro, mantuvo a los pretendientes entretenidos, destejiendo de noche lo que había tejido de día, mientras esperaba a Odiseo.

La excusa de La Odisea de Nolan, que en sí es magnífica, ya no tanto si lo conectamos con el original, me lleva barruntando en este telar de quinientas palabras toda la semana. Quienes escribimos como penelópidas, de la tribu de Penélope, escribimos y reescribimos a la espera de un tema que aparezca en la sala y fleche a todos los demás, convirtiéndose en el rey de esa entrega. Cada uno teje de manera distinta: los hay que cogen el aire y sacan oro. Yo no aspiro a tanto, aunque lo intente, pero hay varias tramas estos días que me han dejado a medio camino, todas interesantes y todas sin poder terminarlas.

Hace (y deshace) Pedro Sánchez con los indultos. Él tiene la intención de acabar el sudario de esta legislatura, o esta legislatura que se está convirtiendo en su sudario, pero los pretendientes no le dejan y él mismo tampoco se ayuda mucho, desdiciéndose por enésima vez de esos pactos solemnes ante los dioses que prometían una ley contra el indulto de políticos corruptos hasta que, ¡zas!, aparece Laura Borràs que lo borra todo. El misterio de Sánchez como Penélope es que él mismo está a la espera de sí mismo, un Odiseo redentor que sus oponentes ven como la versión latina y degradada: el Ulises artero que en la Divina Comedia estaba en el Infierno, pero que les bastaría con que acabara en la sala segunda del Supremo.

No sabemos si Ayuso como Penélope espera a Feijóo como Odiseo o le está haciendo el sudario para enterrarlo. A la pobre se le descabala el telar. Su equipo había presumido que tenía lo más mejor del mundo mundial para apagar fuegos y a la mínima que ha ardido ha cogido el comodín de la llamada a La Moncloa. Mientras, le estallaba en su reino de Chamberí lo del ático a cinco minutos del piso de su mamá, ese que se salvó del embargo de Avalmadrid con una oportuna donación. El propio escándalo se consume en el otro fuego que no cesa. El ático se vende para conseguir fondos para los desplazados por el siniestro y ella pretende quedar de buena mientras el telar le arde.

Y de pronto sucede Ceuta y Melilla y Abascal empieza a tejer eso de que Marruecos no es el enemigo, pero qué malo es Sánchez que nos está vendiendo... ¿a quién? ¿A ese que no es el enemigo? A qué Odiseo espera Abascal como Penélope, no lo sabemos, pero Netanyahu y Trump andan de hilanderas dándole hilo con el que tejer el tapiz de las pretendidas miserias del Perro. Esa hebra es también la cuerda que ata la soberanía de España, que hay patriotas que, con tal de mandar ellos, nos quieren pequeños como una araña.