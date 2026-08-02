Campoamor en verde y azul

La Dehesa de Campoamor, tras la siesta, huele a pradera recién segada, a pino y a un mar cuya brisa yodada se deja notar tierra adentro. Fueron numerosas las familias murcianas que, desde los años sesenta, eligieron para sus vacaciones las playas de Campoamor, cuyo número se fue incrementando con el tiempo, atraídas por el paisaje paradisíaco. Playas de Orihuela, en la Vega Baja, que en su día fueron parte del Reino de Murcia.

El Ayuntamiento de Orihuela acordó el 11 de diciembre de 1959 (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 30 de mayo de 1960) llevar a cabo la ordenación y urbanización de la ‘Playa de Oleza’, en cuya demarcación quedaba comprendida la Dehesa de Campoamor. Una decisión que respondía, con buen tino, al fomento turístico, en un tiempo en que la actividad turística se enmarcaba en el cuadro de los planes de desarrollo que elevaron la economía de la época a límites insospechados.

El Plan ‘Playa de Oleza’ supuso que, desde El Mojón hasta Torrevieja, a imitación de otras zonas del litoral, iba a transformar su fisonomía con la construcción de numerosas urbanizaciones dedicadas a acoger el turismo masivo que nos llegaba: Torre de la Horadada, Campoamor, Cabo Roig, La Zenia, Punta Prima, entre otras, a las que se unirían con el paso del tiempo las Mil Palmeras o Las Higuericas…

Acogiéndose a la iniciativa de Ayuntamiento de Orihuela, los murcianos Antonio Tárraga Escribano y Manuel Segura Tárraga decidieron construir una urbanización en la zona costera de su finca. Una urbanización dirigida a una clase media-alta que contaría con edificios y chalés. Tárraga y la empresa Bernal Pareja S. A. llevaron a cabo el proyecto, que acogería hasta bien entrados los años setenta a personalidades del anterior Régimen: Alonso Vega, Carrero Blanco, Nieto Antúnez y Carmen Polo de Franco. Su presencia fue un atractivo reclamo para los futuros propietarios de la urbanización alicantina. Entre ellos destaca la figura de Adolfo Suárez que, en sus tiempos de director de RTVE, que merodeaba sin recato por las inmediaciones del toldo playero del que fuera ministro de la Gobernación, Alonso Vega, al que sin querer le llegaba la pelota de playa, lo que le servía para pedir mil excusas y entablar conversación con el general en aquellos días de ambiente veraniego y casi familiar.

La figura de Antonio Tárraga se hizo entrañable cuando, en los meses estivales, se le veía recorrer en su Simca 1000 los verdes caminos de la urbanización, apuntando y corrigiendo los pequeños detalles que pudieran surgir. La visita de Carmen Polo marcó un hito en la historia de Campoamor, al ser obsequiada con un apartamento en el edificio ‘Diez Picos’.

El cine de verano Navia, la iglesia que pasó de su antigua ubicación provisional a un flamante templo, dejando su antiguo local para una heladería, y el restaurante Montepiedra, centro social de aquellos días, convivían mientras se veían crecer los nuevos edificios como el Támesis y el Guadalentín, compañeros de paisaje de los primerizos Ronda, Proa o Diez Picos. Un hito en la zona fue la inauguración de la discoteca Xairo, pionera en la zona, dirigida por el catalán Cristian Puig, que logró un éxito considerable con el paso de los años. La apertura del hotel Montepiedra, la construcción de pistas de tenis y la inauguración de la pizzería Bakotas y Domicil fueron toda una novedad, mientras se alzaban las torres de pequeños estudios que acogieron en sus bajos pequeños establecimientos comerciales como la farmacia o el bar restaurante El Cid, Mimaybe, El Cortijo o El Pony, contribuyendo en gran medida al desarrollo comercial y aceptación de Campoamor como lugar de vacaciones.

Sería el conocido empresario, igualmente murciano, Santiago Martínez Esparza, el continuador de la obra de Antonio Tárraga y Bernal Pareja, adaptando la urbanización a los nuevos tiempos y acometiendo la construcción de nuevos edificios y dúplex. Impulsor igualmente de la urbanización Las Higuericas, del Centro Comercial Dos Mares y de los campos de golf de la pedanía de Roda y del Pilar de la Horadada.

En la apacible Dehesa de Campoamor, los contrastes sorprenden al más experimentado viajero: playas y pinadas se dan la mano en un paraje inigualable para disfrutar de unas buenas vacaciones.