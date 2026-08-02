Opinión | Los imprescindibles
Dos años de vacaciones: La esperanza, patrimonio de la juventud
La historia en sí nace, crece y se desarrolla dentro del tópico más clásico y consolidado de la novela de aventuras: la catástrofe marina, el naufragio, la isla desierta y el desafío de la supervivencia, primero en lucha contra la naturaleza y después contra bandidos y agresores.
En último término es una excelente novela de formación, pero igualmente desde el tópico, pues asistimos a un interesante ejercicio de tipologías, de personajes infantiles e inocentes, que van madurando y forjando su personalidad a medida que vencen las dificultades.
Despunta, sin embargo, con una preocupación más compleja más allá de estos elementos perfectamente previsibles. Ciertamente, la obra reflexiona sobra la política y la justicia. Náufragos y abandonados a su suerte, un grupo de muchachos, casi niños, deben sobrevivir. Son nuevos Robinsones. Su primera tarea consiste en formar una pequeña sociedad, en dotarse de organización y establecer las primeras normas. En lugar de caer en el caos, en el pánico, en un penoso ‘sálvese quien pueda’ y acabar enloqueciendo en la isla cada uno por su lado, deciden organizarse. Lo hacen de manera asamblearia, eligiendo para ello un lugar resguardo, una cueva, algo así como la reproducción de un areópago arcaico, acaso una geminación del primer senado de la humanidad. Es una historia sobre los orígenes primitivos de la democracia lo que Verne ofrece aquí, y al mismo tiempo una filosofía de la Historia Universal haciendo confluir tres personajes que encarnan las tres nacionalidades más poderosas de su tiempo: un inglés competitivo, un francés espiritual y un norteamericano pragmático.
El virus de la discordia nace también en esta sociedad, amenazada por la disgregación y la lucha entre personalidades juveniles y poderosas. Solo la lucha frente al enemigo exterior, representado por los piratas, y la empresa común de la construcción de un barco para huir, consiguen conjurar las fuerzas centrífugas que amenazaban con destruir a la naciente democracia juvenil de la isla. Verne conocía bien el mundo en que vivía, las amenazas del imperialismo, los desvaríos de la voluntad de poder, y trazó en esta novela todas las amenazas y todas las esperanzas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
- Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
- Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
- El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena
- Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
- Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Centenares de migrantes comienzan a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo
- Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial