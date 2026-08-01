¿Quién gana con la "invasión" de Ceuta?

Un grupo de migrantes vuelve a cruzar la frontera desde Ceuta a Marruecos vigilados por militares españoles. / GABRIELA SARDÁ

Yo no sé a ustedes, pero eso de que entren a las bravas decenas de miles de marroquíes, la inmensa mayoría jóvenes, al grito de “ Viva España y Marruecos No”, y al día siguiente se vuelvan miles de ellos a su país como el que ha salido de fin de semana a una playa, me mosquea más de la cuenta.

Sin duda, el Rey de Marruecos vuelve a enviar a Europa, a través de nuestra querida España un mensaje claro, la sartén la tiene él por el mango, y encima quiere la final del mundial de 2030.

El régimen de Marruecos tiene a España y por efecto dominó a Europa, doblegada a sus intereses.

¿Fondos o inmigrantes? Vosotros elegís.

Pero siempre nuestros profesores y educadores nos enseñaron a analizar que cuando se produce un acontecimiento de esta envergadura, incluido el precio de la gasolina o el negocio de la vivienda, hay que buscar quién gana con una gran crisis como esta.

Nadie duda que la industria armamentística de los EE.UU. está haciendo caja con la venta de armas a otros países,y para ello no dudan en montar guerras y genocidios, aquí, en la llamada invasión de Ceuta, hay tres claros interesados.

La propia Marruecos, por cierto, ya saben que el día que quieran incorporar Ceuta a su territorio, solo tienen que tocar el pito y taparse los ojos, y las extremas derechas del mundo.

Hasta Trump, que no sabía ni que existía Ceuta y mucho menos Melilla, la ha puesto como ejemplo en su país para advertirle al pueblo norteamericano lo que ocurriría si ganaran los demócratas allí.

Y en Europa los partidos de extrema derecha han encontrado en esta simulación de invasión, su gran sueño para afrontar las próximas elecciones,sobre todo en Francia e Italia.

Pero si hay un claro ganador en España, ha sido sin duda Santiago Abascal y su brazo ejecutor, VOX, que incluso ha llamado a la ciudadanía, a que se lancen a la calle a expulsar a todo aquel que huela a inmigrante irregular.

Ya sabemos cual va a volver a ser el eje de la campaña electoral en mayo de 2027, los candidatos y candidatas a ayuntamientos y autonomías tendrán que torear con un toro que no es de su competencia, pero las cartas ya están boca arriba y no hay vuelta atrás.

Da igual que Pedro Sánchez lleve semanas liderando, ante la renuncia de lideres autonómicos, y afrontando la lluvia de incendios que están quemando nuestro país, y que ahora no haya tardado ni 24 horas en ir hasta Ceuta a defender la legalidad y frenar esta locura ideada y promovida por intereses partidistas.

Imagino en una videoconferencia a Trump, Milei, Netanyahu, Meloni, Le Pen, Abascal y como invitado, con voz pero sin voto a Feijóo, analizando las imágenes de Ceuta: “Buen trabajo compañeros, que se joda el Perro, ese no sabe con quien se está jugando los cuartos”.