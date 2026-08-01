Muchos me hablan del enorme cambio que ha sufrido la enseñanza para el profesorado actual. Llegan noticias que no termino de comprender, como la de que la media de tiempo que un profesor necesita para conseguir que el orden reine en su clase es al menos de diez minutos, que los alumnos y alumnas suelen mostrarse a veces rebeldes y descarados, que algunos padres están dispuestos a acusar al profesor de cualquier cosa que pueda haber molestado a su vástago, que hay estudiantes en las aulas que requieren atenciones especiales por enfermedades o discapacidades que el profesor ha de atender, o requerir la ayuda de un profesional, si lo hay en el centro donde trabaja, y que éste puede estar ocupado en otro caso y toda la clase ha de pararse hasta solucionar el problema. También me han hablado de lo difícil que resulta a veces conseguir conectar con los chicos y chicas de otras nacionalidades, a veces sencillamente porque todavía no dominan el español, etc., etc.

Y, ante este panorama, sería quizás bueno decirles a todos los que han conseguido bravamente aprobar las oposiciones a la enseñanza este año que su profesión nunca ha sido fácil, y, sobre todo, que, para esto de enseñar, o has nacido, o has estudiado seriamente técnicas de cómo hacerlo, o te sientes con una cierta vocación, o es que te gusta, sin más, o estás más perdido que Carracuca. Es cierto lo que se dice que hace años había un respeto claro por parte de los alumnos al profesor, pero hay que añadir que no era igual con todos. Siempre ha habido en los institutos profesores con problemas a la hora de enfrentarse a los alumnos. Incluso conocí a un químico, que daba matemáticas, que se tuvo que dejar la enseñanza porque los alumnos no lo respetaban en absoluto y él era incapaz de controlar aquello, así que abandonó y se fue de investigador a una importante fábrica de helados donde triunfó totalmente.

Y está claro que no es fácil. Hubo un tiempo en el que se le tuvo que dar clase a un grupo de adolescentes hijos de militares de la base americana que por entonces había en Cartagena. Eran, en su absoluta mayoría, maleducados, chulos, estúpidos y no respetaban a nadie, ni siquiera a sus padres. Los profesores eran ingleses en su mayoría y hubo momentos en los que los que alguno de ellos perdió la flema británica y estuvo a punto de tirar a uno de sus alumnos por el balcón del Centro Británico donde les daban clase. En cualquier caso, menos mal que aquella experiencia solo duró un curso, porque, gracias a esta circunstancia, no acabó el grupo de profesores en la cárcel de Guantánamo.

En cualquier caso, la creatividad es importante en la profesión y a veces hay que inventarse procedimientos pedagógicos adaptados a cada caso. Durante un curso trabajé en el nocturno de un Instituto Politécnico. Imagínense ustedes lo que era entrar a un aula a las nueve de la noche en el mes de enero a darles clase de inglés a un grupo de Formación Profesional en el que casi todos los alumnos ya trabajan durante el día en sus profesiones, y que estaban allí solo para obtener un título que les mejorara su posición en las empresas.

Sus caras reflejaban el cansancio, las ganas de llegar a su casa -algunos eran mayores ya con familia -y yo no estaba allí para explicarles la tecnología propia de su especialidad, que quizás les interesaría más, sino para enseñarles un idioma extranjero. Y ¿saben cómo conseguí interesarlos? Una noche llegué con una enorme caja de herramientas, la puse sobre la mesa y empecé a sacar alicates, destornilladores, brocas, etc. y a repartirlas por el aula. Y empecé a preguntarles: Where is the screwdriver? Y ellos respondían con ‘on’, ‘under’, etc. Y con esas cosas conseguí despertarlos un poco del sopor, y que aprendieran algo.

Ya les digo, enseñar no es fácil, ni lo fue antes, ni lo es ahora.