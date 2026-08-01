Apuntes para no hundirse del todo

Una ilustración de un hombre leyendo un libro. / L. O.

Hubo un tiempo, no se sabe muy bien cuándo terminó o si ni siquiera terminó, pero hubo un tiempo en que cada cosa servía para levantar y sostener una vida entera: los sueños, el salario, el trabajo, las promesas, los proyectos… Todo eso era suficiente y se construía muy despacio con años, con afán y con esperanza. Con esos materiales cada uno nos hicimos una ‘casa interior’ entera y cimentada, a medida, como quien levanta poco a poco muros de piedra seca que duran en los siglos, esas tapias que son ya Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que nos gusta tanto ver y admirar a mis amigos y a mí cuando hacemos excursiones por parajes rurales y serranos.

Cosas que han funcionado

Ahora, muchas de esas cosas ya no sostienen bien el edificio de nuestra existencia. Todo se ha vuelto más pequeño, más incierto, más endeble, más frágil, más efímero, más intrascendente. Ya no son cimientos, sino pequeños gestos mínimos, costumbres que no satisfacen y llenan los destinos de las personas, pero impiden todavía que nos hundamos más, que nos hundamos del todo, siguen teniendo una utilidad salvífica enorme, la dignidad de aquello que, en medio del gran ruido y el cansancio del mundo, todavía permite agarrarnos a algo y permanecer un día más a flote, sin ahogarnos demasiado en la banalidad. Son cosas que debemos tratar de no olvidar. Cosas así que han funcionado a través de las épocas:

— La costumbre de abrir la ventana cada mañana y descorrer las cortinas para que entre el aire a los dormitorios.

— Guardar en algún sitio especial algo que se parezca a las llaves de la casa de tus padres en la que ya no vive nadie o al primer diente que se te cayó de niño.

— Escuchar California dreams de The Mama’s and The Papa’s y dejarla sonar entera, que termine.

— Regar con una botella de agua mineral una de esas plantas pequeñas con flores amarillas y azules que rompen el asfalto. Salir una mañana temprano a buscarla y llevar la botella en la mano como si fuese un insumo.

— Planchar y doblar con muchísimo cuidado una camisa blanca.

— Leer una tarde setenta páginas de un libro ‘difícil’ para sentir que el día no ha sido inútil del todo.

— Levantarte, si no consigues dormir bien, y encender la luz de la cocina de madrugada solo para comprobar que cada cosa sigue en su sitio y entonces esbozar una sonrisa de gratitud.

— Llamar por teléfono a alguien solo para preguntarle si ha llovido por allí.

— Inventar palabras. Escribir un poco en un diario. Seguir poniendo nombre a lo que no lo tiene. Intentarlo.

— Ponerte sobre los hombros el abrigo verde que heredaste de tu padre para ir en invierno a una fiesta.

— Recordar el olor de la canela en rama y echarte un poco a la boca.

— Encender una vela de cera en una iglesia triste y vacía donde durante siglos otras personas hicieron eso exactamente lo mismo que tú haces ahora. Pero que sea de cera y huela de verdad.

— Pasar la mano por la piedra gastada de un castillo y sentir que miles y miles de dedos depositaron allí su afán y su fatiga.

— Leer un verso de Góngora o de Antonio Gamoneda y descubrir que ellos hace ya mucho tiempo habían entendido tu nostalgia y tu angustia y tu alegría y tu anhelo.

— Pensar que cada vez que hablamos estamos repitiendo o celebrando palabras heredadas de los muertos.

— Guardar silencio cuando suenan las campanas de un pueblo al atardecer.

Abrir un libro de Marco Aurelio

— Abrir un libro de Marco Aurelio y descubrir que el emperador más poderoso del mundo también estaba cansado de vivir y, sin embargo, gobernaba con estricto sentido del deber.

— Mirar echados hacia arriba en el césped el mismo azul del firmamento y las mismas estrellas que miraron los pastores de Mesopotamia.

— Recordar que un hombre llamado Homero ya contó hace tres mil años que el mundo era un viaje largo, duro, apasionante y lleno de pérdidas.

— Prepararte un Martini con ginebra en bañador mientras miras al mar desde una terraza de La Manga.

— Contemplar sobre los cielos naranja del atardecer las ‘murmuraciones’ de los estorninos. Son el lenguaje más sublime y precioso que existe en el mundo. Ninguna otra cosa puede superar eso.

— Aprender de memoria un soneto de Shakespeare o algo de Wallace Stevens o de Neruda o Lorca para tener algo nuevo que meterte en los bolsillos del alma.

— Nadar para quitarle ruido a la cabeza. Y para que tu corazón aprenda otro compás. Y para que cada brazada borre una preocupación. Y para que el agua te recuerde que casi todo en la vida consiste en aprender a flotar.

— Escribir un mensaje largo y sincero, muy sincero, y borrarlo antes de enviar sintiendo que has puesto a salvo un secreto.

— Amar, estar en vilo.

Cosas así, muchas cosas así porque necesitamos un mapa del vivir, y porque quizá ya no sabemos muy bien cómo se construye una existencia propia que merezca la pena, valiosa, verdadera, sin imitaciones. Hacer pequeñas cosas a conciencia, inventar un sentido, no dejar que la vida ‘nos viva’, seguir estando aquí sin desaparecer del todo en el gran ruido anónimo del mundo y de los días.