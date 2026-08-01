Leo en prensa la reconstrucción del balneario de los Viudes en Santiago de la Ribera. He aquí una imagen de la construcción del mismo en los inicios del pasado siglo en la que podemos ver a Adrián Viudes Guirao (de blanco) y los operarios que construyeron el balneario original. / L. O.

Almanaque

Agosto ha llegado y nadie sabe como ha sido. Los jefes de veraneo y los mandos intermedios son pródigos con el "Vuelva usted en septiembre".

Calor

Nos anuncian olas de calor por llegar un día sí y otro también. Los hombres y mujeres del tiempo se están convirtiendo en los brujos de la tribu. Ver el mapa de España pintado de rojo ya produce soponcios y sudores.

Menú

Degustar una olla de cerdo en estas acaloradas fechas se ha convertido en un acto de alto riesgo.

Charlestón

El Charlestón tenía sus raíces en los ritmos sincopados de la música africana que hizo furor en los años veinte del siglo pasado. Quienes lo bailaban se movían frenéticamente, girando los pies, extendiendo las piernas y agitando los brazos. Yo ya no lo bailo porque sudo.

Inglés

El bálsamo Bebé es imprescindible en los veranos debido a las escoceduras inguinales. La aplicación del citado bálsamo suaviza el escoriado, molestia ocasionada por el bañador que nos hace caminar con las piernas abiertas, lo que afea nuestra imagen.

Pájaros

El otro día daba cuenta de un bocadillo de filetes de caballa sentado en una piedra del monte y fui atacado salvajemente por una gaviota. Se llevó el bocata entre graznidos de júbilo, lo que indica que algo está pasando en las playas del litoral.

Fuego

"Por favor, me da fuego" era una frase manida en otros tiempos, propia de fumadores en locales con escupideras. Hoy se correría un alto riesgo al pronunciarla.

Gafe

Cada vez estoy más seguro de que Pedro Sánchez es gafe. Desde que llegó a la presidencia del Gobierno las plagas de Egipto se quedan en mantillas: erupciones volcánicas, pandemia, inundaciones, apagones, incendios, accidentes ferroviarios, etc., así lo ponen de manifiesto.

Recuerdos

Por estas fechas, Franco ya estaría en La Zapateira jugando al golf o pescando atunes a bordo del yate Azor. Por cierto, Pedro Sánchez no disfruta de ningún yate. El presidente del Gobierno de España (los mismo no ha caído en el tema) debería de tener uno para sus vacaciones.

Siesta

La siesta con pijama y orinal ha pasado a la historia. El personal duerme desnudo o semidesnudo y, pese a las prohibiciones, orina en la playa a la hora del baño. Creo que esto es debido al número de gentes que habita en el apartamento alquilado, lo que hace que el WC esté siempre ocupado.