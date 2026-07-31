No miremos a otro lado

Estaba trabajando con una docente universitaria y, en un momento de descanso, me enseñó un vídeo que alguien puso en redes sociales. Se trataba de la brutal paliza a una jovencísima estudiante en un centro educativo. He de reconocer que me quedé impactada. Este tema, ya recurrente en nuestra sociedad, se hace viral quizás por el morbo que despierta de ver como humillan a una chica o cómo le hacen un escarnio público.

Creo que esto de la violencia en centros educativos se nos ha ido de las manos. Las agresiones en las aulas no son simples conflictos entre menores ni episodios que debamos despachar a la ligera , pues se trata de manifestaciones de un fracaso colectivo en el que intervienen quien agrede, quienes alientan, quienes graban, quienes callan y los adultos que no saben o no quieren actuar (esto quizás sea una de las peores situaciones).

La Región de Murcia tampoco queda al margen de estos execrables sucesos entre niños y niñas, y las sanciones suelen llegar cuando el daño ya está hecho.

El caso de Moguer debería hacernos reflexionar: hasta donde puede llegar la crueldad a una adolescente que fue golpeada y humillada mientras otras grababan la agresión, y para colmo animaban a la agresora, convirtiendo el sufrimiento de una compañera en un espectáculo para las redes sociales. La violencia no terminó con los golpes, sino que continúa cada vez que el vídeo es compartido, comentado o reproducido.

Quien graba una paliza para difundirla no es un espectador inocente. Quien jalea, se ríe o comparte las imágenes participa en la humillación. Y cuando algunos padres minimizan los hechos, justifican a sus hijos o responsabilizan a la víctima, transmiten un mensaje muy peligroso, que pasa por blanquear la violencia y siempre puede disculparse cuando la ejerce alguien cercano.

Soy de la opinión de que los padres tenemos la obligación de educar, supervisar y corregir. Por parte de los profesores y equipos directivos son los que deberían de detectar los indicios, activar los protocolos y proteger inmediatamente a la víctima. No puede atribuirse automáticamente una responsabilidad jurídica a cualquier padre o docente, pero sí existe una responsabilidad educativa, moral y social que no debería eludirse.

Están fallando muchas cosas entre ellas, la de los orientadores, coordinadores de bienestar con recursos reales, canales confidenciales de denuncia que sepa guardar el anonimato para no provocar venganzas. Creo que se necesita atención psicológica y protocolos rápidos que no queden reducidos a documentos archivados en un despacho. Y, por supuesto, también hay que formar a los alumnos que presencian estas situaciones, porque el silencio del grupo fortalece al acosador/a.

Y quizá haya llegado el momento de revisar también la formación y selección del profesorado. En las próximas oposiciones docentes no estaría de más incluir contenidos específicos y evaluables sobre protocolos contra el acoso escolar, detección temprana, ciberacoso, mediación y resolución de conflictos. Un profesor también debe de estar preparado para reconocer una situación de violencia, intervenir y saber los pasos a seguir sin improvisaciones.

¿Qué está pasando para que ciertos adolescentes hagan del sufrimiento un entretenimiento? ¿Qué aprenden en familia quienes golpean y quienes celebran los golpes? La respuesta comienza al dejar de mirar hacia otro lado.