Indultos a tajo parejo

Lo último que firmó Zapatero antes de salir de Moncloa fue el indulto a Alfredo Sáez, consejero delegado del Grupo Santander, para evitar que entrara a la cárcel. Vaya. El líder moral de la izquierda, el gurú del progresismo internacional puso colofón a su legado beneficiando con la libertad a uno de los referentes de lo que identificaba en la era de la burbuja como el ‘lado oscuro’, el capitalismo financiero. Revelador como anticipo de comportamientos posteriores.

Al cabo, su epigonista Sánchez, que se manifestaba, antes de acceder al Gobierno, decidido a prohibir los indultos políticos, empezó por rebajar en el Código Penal los delitos de malversación, estableciendo una delirante diferencia entre si el dinero estafado a la Adminstración contribuye al enriquecimiento personal o tiene otros destinos. Una medida, sin duda, que debe contribuir a la lucha contra la corrupción: si eliminas determinadas acciones como corruptas, ya no hay corrupción. Aliviado así el Código y forzada la Constitución era más fácil dictar indultos y amnistías, que se prodigaron hasta el éxtasis para políticos independentistas al asalto del Estado y todo para atraer a la investidura de un llamado Gobierno progresista los siete votos de un partido xénofobo, Junts, de lo que quedó exenta la señora Borràs, ya que lo suyo no podía enmarcarse en un acceso independentista sino que se trataba de corrupción a secas.

Pues bien, gracias a la generosidad de Sánchez en el instante gozoso de tomar sus vacaciones, el fraccionamiento de contratos públicos para otorgarlos a dedo a empresas de amiguetes ha quedado disculpado. En el mismo paquete de Borrás se incluye al alcalde socialista de Linares, con trazas de cacique local, que cobraba sobresueldos, así como el que fuera director del centro cultural Niemeyer, condenado por confundir las cuentas de la institución con las suyas propias, y que escapó de la Justicia al estilo Puigdemont.

A todo esto, Yolanda Díaz, socia de Gobierno que venía despotricando contra los indultos a políticos, no dice esta boca es mía, pues ha sido propuesta por el indultador para una jubilación de cine en la OIT.

Si los jueces animan, rebajándoles las penas, a que los corruptos canten, el Gobierno contraataca con un guiño para que no lo hagan, pues en tal caso contarían con la posibilidad de ser indultados. Todos somos iguales ante la Ley, menos los políticos en línea. O los banqueros amigos de Zapatero.