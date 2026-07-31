Fumando espero

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Pues ni dentro de alegres ventanales ni fuera porque el pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la nueva ley del tabaco por la cual se amplían los espacios sin humo a terrazas de bares y restaurantes, instalaciones deportivas, parques nacionales, espectáculos al aire libre además de piscinas de uso comunitario y playas.

Vaya por delante que no soy fumador, nunca lo he sido, y que me toca mucho las narices que si alguien se fuma un piti a mi lado respirar su humo. Pero también soy consciente, y por ello me solidarizo con el fumador, de la estigmatización y persecución a la que están siendo sometidos, a día de hoy, los fumadores.

Además, en mi condición de cinéfilo me resulta inconcebible imaginar la historia del cine, más concretamente el cine negro, sin el humo de un cigarrillo. ¿Se imaginan a Rick Blaine detrás de la barra del Rick’s Café sin ese cigarrillo entre los dedos? Yo, desde luego, no. Sin él, Casablanca no sería Casablanca, ya que habría perdido parte de su iconografía más reconocible. Y es que en el viejo cine negro de Hollywood los cigarrilos y su humo no son simples accesorios, sino elementos fundamentales que condicionan la iluminación y psicología de los personajes..

Vale que el tabaco tiene un componente pasivo que afecta directamente a quienes rodean al fumador. Pero también lo tiene alcohol y parece que con este somos más condescendientes. Por no hablar del juego y la ludopatía, adicción que se está llevando por delante a miles de familias y que, en absoluto, se ha demonizado tanto como el tabaco.

Veo genial que por primera vez se prohíba, de iure, el consumo de tabaco a menores de edad, algo que, a mi juicio, contribuirá al descenso de nuevos fumadores. Lo que veo mal es ese hostigamiento y acoso sistemático al que están siendo sometidas las personas fumadoras. Fumadores que, no conviene olvidar, adquieren un producto totalmente legal y cuya comercialización proporciona pingües ingresos a las arcas de un Estado que, por otra parte, mantiene una actitud abiertamente cínica al restringir y prohibir espacios para disfrutar de un producto que, insisto, ha permitido su venta.

Siempre he creído más en el poder de la educación que en el de la prohibición. A eso es a lo que debería aspirar una sociedad madura, y no a regular a base de ordeno y mando. Todos somos conscientes de los peligros y del grave riesgo para la salud que entraña el tabaquismo. Por ello corresponde a las administraciones y autoridades sanitarias informar sobre sus riesgos y fomentar hábitos saludables, en lugar de permanecer enrocadas en un modelo cínico e hipócrita en el que se vende un producto legal, pero luego se dificulta, cuando no se prohíbe, su consumo.

Cuando el Estado sustituye la educación por la prohibición convierte a sus ciudadanos en individuos bajo sospecha incapaces de tomar decisiones responsables. Si no quieres que fume cierra todos los estancos pero no me vendas una cajetilla, te forres, y luego no me dejes encender un pitillo.

Apliquemos el sentido común. Creo que hay espacio para todos y que quienes deseen fumar puedan hacerlo en lugares adecuados, seguros y respetuosos para todos. Tienen derecho.