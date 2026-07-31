Por fin agosto

Este mes tonto, que está ahí porque tiene que haber de todo. No sirve más que para pasar calor, para arruinarte económicamente si decides irte de veraneo a una playa de moda y, aún peor, si te vas de hotel. Y sobre todo sirve para aumentar el número de separaciones y divorcios al final de sus días. Así que no me cuenten que es bueno este mes.

Ahora bien, para ser justo, he de reconocer que es el periodo por excelencia de vacaciones. España se para temporalmente. El mundo se detiene. Es el momento de bajarse de él. La rutina diaria —que a mí particularmente me parece maravillosa— desaparece. Por contra: trasnochas, te levantas tarde con sudor y te bajas a la playa a sudar más, pero al menos hay agua donde adentrar todo el cuerpo. No tienes que aguantar a tu jefe y no estás sometido a la tensión y al estrés del trabajo, que si te gusta aún tiene un pase, pero como estés hasta las narices de uno y del otro, este mes o estos días, que son escasos si eres autónomo o empresario, se te hacen muy cortos.

Y llega septiembre, que en Murcia está marcado por la feria, los Moros y Cristianos, la Romería y los toros, para quien le guste. Todo felicidad, y encima nuestros campesinos recogen sus cosechas que se han ganados con el sudor —y éste si es de verdad— de su cuerpo, durante todo el estío, y pueden gastarse el dinero obtenido con la venta de sus productos, mucho menos de lo que después le cuesta al consumidor. Pero no todo son alegrías, porque llega lo que modernamente se denomina ‘sufrimiento postraumático vacacional’, por haber acabado el tiempo de tocarte las narices, aunque hayas pasado calor y gastado más dinero del debido.

Aunque la gran ventaja de este mes de agosto, para muchos, es que es inhábil para los procedimientos judiciales. Todo se paraliza, menos lo urgente, es decir los presos, las cuestiones de familia o incapacidades que no tengan espera, y alguna que otra medida cautelar urgente, sobre todo en materia contencioso administrativa. Esa inhabilidad tiene también sus consecuencias, unas negativas y otras positivas. Entre las positivas se encuentra el que los profesionales del derecho -procuradores, abogados y graduados sociales- pueden desconectar de sus despachos, y disfrutar de merecidas vacaciones, e incluso pueden acercarse a la isla Perdiguera, o a la Grosa en sus barcos. Pero los que más desean este paréntesis judicial son los imputados, investigados o presuntos inocentes encausados en más de un proceso, sobre todo si afectan a un partido en especial, y en este caso es al del gobierno, amparado, sustentado, alentado y mantenido, con cañas y palicos, con sus barros interiores, por sus socios de gobierno, que no se han visto en su vida en otra igual de conseguir lo que por los votos no logran. Piénsese en concesiones, tanto de poder como vicepresidencias y ministerios, como económicas con la finalidad de recaudar impuestos solo para beneficio de una o dos comunidades, trasferencias y prebendas de todo tipo en general.

Los hay que ya han sido condenados, como Ábalos, Koldo, García Ortiz y David Sánchez. Y otros que lo pueden estar en un futuro, como Begoña y su cátedra, Yolanda y Julio Iglesias, Cerdán y sus múltiples hazañas, Leire y sus cloacas, Zapatero y sus negocios, comisiones por informes orales en un bar, y joyas, también sus hijas cobrando por maquetar y por no maquetar buenas cantidades de dinero, las amantes del ministro que cobraban sin trabajar, el novio de Ayuso y Hacienda, y así hasta el infinito y más allá. Qué racha corruptiva y corruptora nos está tocando vivir. Pero no nos acostumbremos, por favor.

Todos ellos van a descansar -si sus conciencias se lo permiten, que imagino que sí por su laxitud- al menos durante un mes antes de que se reanude el nuevo curso judicial, donde quién sabe si a más de uno o de una los veremos entrar en prisión preventiva o definitiva. El otoño va a ser caliente, como todos los últimos años. Y si ya se adelantan elecciones porque el manual de resistencia se agota, va a ser muy interesante comprobar lo que quieren los españoles antiguos y nuevos con la ley de nietos. Si a pesar de todo lo que se está viviendo aún se le da un voto de confianza a Sánchez y a sus socios, a los que el interés general de todos esos votantes (salvo los independentistas y los que están ganando con esta política interesada) les importa un bledo, este país no es socialista.