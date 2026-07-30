Opinión | Erre que erre (rock 'n' roll)
Silenciar un himno
Permítanme creer en la utopía de que condenar una masacre no es un mitin político y se trata de sentido común
«Yo no pago la entrada de un concierto para ver un mitin político» es el mantra inventado al ver al cantante Miguel Ríos portando una kufiya sobre los hombros a modo de protesta por lo que considera, es horrible. Porque sepan una cosa: la matanza indiscriminada de mujeres y niños —de más de 64.000 niños— por vivir en un lugar gobernado por psicópatas es, cuando menos, horrible.
Permítanme creer en la utopía de que condenar una masacre no es un mitin político y se trata de sentido común.
La música, el arte y la cultura en general son los vehículos más poderosos para transmitir valores fundamentales en la sociedad, no sólo comunican ideas de forma racional, sino que conectan directamente con las emociones humanas y eso me parece mágico e importantísimo. Los artistas son, ante todo, ciudadanos con pleno derecho a manifestarse desde su perspectiva e ideales; cabe recordar que el arte ha sido históricamente una herramienta de crítica social y un motor de cambio muy necesario.
Ante las críticas del público, que el pasado sábado copaba el auditorio del Starlite de Marbella, el artista respondió pidiendo respeto por sus ideas, del mismo modo que él respetaba las de los demás, aclarando que estaba hablando de humanismo y no de colores partidistas.
Algunos de los grandes clásicos ya dijeron que cualquier interacción o comunicación humana dentro de una sociedad o comunidad forma parte natural de la esfera política. Somos «animales políticos», la vida en sociedad y la convivencia lo hace inevitable.
Vivimos tiempos complicados en los que cada uno ha decidido recrearse en su propia verdad y encerrarse, hasta perderse, en sus propias mentiras.
Lo de este espectador, y lo de muchos otros, dejó clara la falta de empatía y comprensión: vemos enemigos y no seres humanos con perspectiva diferente. A mí la intolerancia con quien reclama la paz, personalmente, me parece peligrosa, ustedes dirán.
Incomoda Miguel Ríos, molesta Springsteen, incordia Residente e importuna Rozalén; si hasta fastidiaba Lorca e inconfortaba El Cabrero. En los debates sobre la libertad de expresión y la función social de la cultura, algunos argumentan que el arte pierde su esencia universal cuando se convierte en mera propaganda: quieren artistas mudos, inofensivos, que no incomoden ni cuestionen las estructuras establecidas evitando la crítica social.
Gracias, Miguel Ríos, por, teniendo tanto a tu favor para no mojarte, decidir mojarte. Por visibilizar el sufrimiento silencioso de los niños gazatíes qué, como consecuencia de una maldita guerra, jamás podrán cantar tu Himno de la Alegría, porque han perdido su voz.
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