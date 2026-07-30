Patriota a mi pesar

Cuando tienes una cierta de edad y un poco de sentido común, eso del patriotismo se lleva regular. En mis años de adolescente incluso era capaz de emocionarme oyendo el Euzko Gudariak o Els Segadors, tal era mi permeabilidad a las emociones patrióticas. En mi disculpa diré que eran los años de la Transición política y todo lo que fuera desmontar el régimen autoritario y dar voz a las aspiraciones de los que clamaban por libertades de todo tipo, incluidas las de autonomía regional, eran bienvenidas. Incluso los sentimientos cantonalistas me alcanzaron como buen cartagenero concienciado de la singularidad de nuestra historia. No hay que decir que todo esto se fue pasando con el tiempo. Cuando los cantonales gobernaron Cartagena demostraron que no solo eran como los demás políticos sino que eran mucho más incompetentes. Y no digamos de los nacionalismos catalán o el vasco, este último dando cobertura hasta la actualidad a una banda de asesinos sin vergüenza ni compasión. Y el anterior devenido en movimiento golpista sin pudor y sin mesura.

Y para qué contar lo del héroe de la Transición, el rey Juan Carlos. Tenía que llegar un Rodríguez Zapatero para hacerlo bueno, aunque solo fuera por contraste con lo peor. Tantos mitos patrióticos se me cayeron, que solo me quedó un espacio reducido para cierta emoción, en este caso por el proyecto europeo y la actual familia real. En cuanto al deporte, paso de los colores nacionales olímpicamente, y nunca mejor dicho. Lo del deporte profesional me parece bien para los que viven de ello, tengan o no carnet del sindicato del espectáculo. Pero no pierdo un segundo de mi tiempo viéndolo por televisión.

En coherencia, lo de la victoria de España en el Mundial me pilló en los brazos de Morfeo. Después me he enterado de que la Selección Española y su entrenador, Luis de la Fuente, dieron un ejemplo de elegancia y buen comportamiento al mundo entero. No tengo más remedio entonces que hacerles un hueco en mi escaso remanente de patriotismo. Les doy la bienvenida y los pongo junto a Rafa Nadal, otro referente español de elegancia y serenidad en el deporte.