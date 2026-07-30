Factor de protección

En verano uno se unta de crema para que el sol no se entere demasiado de que está vivo. Primero los hombros, después la nariz y finalmente la espalda, esa parte que conocen amantes, médicos y enemigos. Para llegar allí necesitamos unas manos ajenas. Incluso para protegernos necesitamos a otro. Hay cuidados que preservan y otros que, de tanto hacerlo, terminan apartándonos del mundo.

Con los años hacemos algo parecido. Al principio salimos ligeros. Aceptamos trabajos porque parecen importantes, amistades porque juraríamos eternas y amores porque alguien nos mira de una manera que vuelve inútil cualquier estadística. Luego llegan las quemaduras. Una empresa te sustituye como cambia un fluorescente. Un amigo se marcha sin morirse. Te esfuerzas durante años por llegar a un sitio y un día descubres que aquel sitio ya no te interesa. Mientras tanto, los bares abren.

Lo desconcertante no es que las cosas terminen, sino comprobar la rapidez con la que el mundo reorganiza el espacio que dejan. Entonces decimos que hemos aprendido. Tal vez sólo hemos perfeccionado nuestras defensas. La experiencia convierte heridas en criterio y renuncias en sensatez. A veces pronunciamos la vida como quien dice chirimía: conocemos el sonido, no tanto su significado.

La edad llega desde fuera. Puedes llevarte bien con el espejo hasta que encuentras a un amigo que lleva años sin verte. Te mira un segundo y cinco años cruzan por sus pupilas con las maletas puestas. Mientras piensas que ha envejecido, él piensa lo mismo.

-Estás fenomenal.

Mala señal.

Pero hay deterioros que ningún espejo registra. Hay trabajos de los que uno vuelve cansado y otros de los que vuelve menos. En algunos despachos no se pierde el tiempo: se pierde uno. Cuando te das cuenta, llevas meses llegando a casa convertido en alguien con quien tampoco tú querrías cenar. Las decepciones educan el deseo para que pida menos. Dejamos de decir «quiero» y empezamos a decir «ya veremos».

A veces no estamos peor: sólo llevamos demasiado tiempo siendo razonables.

Así confundimos madurez con reducción de daños. No llamamos primero. Esperamos menos. Dejamos una salida de emergencia incluso en aquello que deseamos. Nos volvemos expertos en gestionar riesgos y torpes en dejarnos afectar. Pero vivir no consiste sólo en conservarse. También exige cierta intemperie.

Es fácil recomendarla cuando uno escribe esto a cubierto.

Además, hemos colocado la vida buena en el futuro, como si el presente fuese una sala de espera.

Epicuro la buscó en un jardín, entre amigos, conversación y comida sencilla. Veintitrés siglos después seguimos dando rodeos para llegar a una mesa. Queremos realizarnos, optimizarnos, aprovechar el tiempo y, si queda alguna tarde libre, vivir. Hay cosas que aparecen cuando dejamos de mejorarlas.

La vida arde mejor en pequeño.

No sé definir la felicidad y desconfío de quien asegura saber hacerlo. Sí sé reconocer algunos lugares por los que ha pasado.

A mí me ocurrió el finde pasado en el Bar Encarnita. Hay comidas que no cambian tu vida, pero consiguen algo más difícil: hacer que vuelvas a tocarla. No pasó nada extraordinario. Quizá ésa fue la extraordinaria noticia. Había platos por retirar, gente que se quiere y lo dice, vasos con las huellas de los dedos, una conversación empezando antes de que terminara la anterior y esa clase de alegría que se desparrama y te peina mejor a partir de ahora.

Tal vez también tenga espalda: una parte sólo pueden verla quienes estaban allí. Quizá no sea una conquista, sino una interrupción: durante un rato, nada necesita ser mejorado. Consiste precisamente en eso: en que todavía pueda pasarte lo que nos pasó. Así que atrévase, señora. La piel, protéjala. La vida, a bocajarro.