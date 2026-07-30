Batracomiomaquia: ¿Dónde está tu honor?

Nadie sabe quién escribió la Batracomiomaquia. Muchos dijeron que Homero fue su autor, pero Plutarco ya sabía que aquello era una invención. Sin duda se trata de una divertida sátira escrita en tiempos de Alejandro Magno o todavía después. Como indica su título, narra una guerra sin cuartel mantenida entre las ranas y los ratones por el dominio de una charca. El lenguaje es impecablemente heroico; quienquiera que concibiera el poema no había perdido el gusto por la epopeya.

Pero la guerra no era vista precisamente como un semillero de honor. Acaso el celebrado valor de los griegos ya no era el mismo después de haber sufrido la Guerra del Peloponeso. O de haber visto cómo el mundo entero se convertía en vulgar botín de guerra por obra de un destronador de reyes, un descendiente de montañeses como Alejandro de Macedonia, que por su modestia también fue llamado ‘Magno’, el Grande. Tras su muerte, sus generales se repartieron el imperio como quien se reparte los despojos de un condenado al que hubieran crucificado mientras todavía estaba vivo. Los griegos de entonces ya sabían que morir en la guerra era vano, y que no había honor en caer a la vista de los propios padres defendiendo los muros de la ciudad y los altares de los dioses; cuando no —peor aún— matando y atacando los de otro.

El autor de este poema tenía alma de fabulista y situó la gran contienda en una charca habitada por ranas y visitada por ratones. El origen del conflicto fue ridículo y anecdótico; las consecuencias fueron temibles para ambas partes: muerte, devastación, destrucción.

Aquella charca hubiera quedado deshabitada, sin apenas una ranita ni un mísero roedor que se levantara del ejército de innumerables caídos que la mano de Ares les había deparado. Zeus se apiadó —o por mejor decir, se hartó— e impuso el orden mandando sobre los combatientes a un poderoso ejército acorazado. Tales hoplitas no eran sino una tropa de poderosos cangrejos que, armados con sus pinzas, provocaron una enorme carnicería entre los litigantes de ambas mesnadas y borraron para siempre de aquellas cabecitas el sueño del poder.