Ayuso y el Coronel Tapioca

Piensen por un momento que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso hubiera liderado la crisis por los incendios que han arrasado parte de su territorio en vez de pasar la responsabilidad en 24 horas al gobierno español.

Ahora hagan un verdadero esfuerzo mental, e imaginen a la Sra. Ayuso cada mañana y cada tarde haciendo una rueda de prensa con los responsables técnicos sobre la situación de los incendios.

Y ya puestos, visibilicen a la presidenta visitando estos días atrás, a los vecinos que tuvieron que dejarlo todo, y sentándose a comer, cenar o desayunar con ellos.

Por último, ahora cierren los ojos e imagínense a Pedro Sánchez llegar a la zona del desastre en bermudas, con chanclas y con un polo Lacoste, haciendo una rueda de prensa donde al presidente se le humedecen los ojos al hablar de las personas afectadas.

Y por si faltaba algo, al día siguiente leen que el Gobierno de España compra un ático de lujo para realizar reuniones el matrimonio Sánchez/Gómez (Pedro y Begoña) con otros mandatarios mientras se arregla la sala de reuniones de Moncloa.

Seguramente si todo esto hubiera ocurrido, este mismo fin de semana, la derecha y la extrema derecha, con los medios de comunicación afines y sus provocadores profesionales, convocarían una gran manifestación en nombre de la decencia política.

Seguro que miles y miles de madrileños venidos de los barrios de Aravaca, Chamberí, Salamanca, incluso vecinos de Pozuelo, Boadilla, Las Rozas o Torrelodones, suspenderían sus vacaciones en villas, veleros y hoteles de cuatro estrellas, y todos ellos vestidos de Coronel Tapioca, Spagnolo, Scalpers, Ralph Lauren o Hugo Boss llenarían la Castellana a la altura de Cibeles con un único grito: ¡Perro vete ya!