Los murcianos incumplimos totalmente las recomendaciones de la Comisión Europea, concretamente el llamado «principio 3-30-300». Se supone que cada ciudadano de la UE debe poder ver desde la ventana de su casa al menos tres árboles, vivir en un barrio con un 30% de masa vegetal y a 300 metros de un gran espacio verde y paseable. Recuerdo cuando Europa era gente un poco seria. Ahora no los podemos considerar sino como a niños con un juguetito nuevo, que yo llamaría ambient hype. ¿Por qué tres árboles y no dos, o siete, o setenta veces siete? Estamos gobernados por lo primero que se le ocurre a uno que pasa.

Pero esas ocurrencias tienen consecuencias. Como por ejemplo que yo viva en un lugar que, según las recomendaciones europeas, puede y debe deprimirme gravemente. ¡Soy un ciudadano vulnerable! Desde mi ventana no se ve ni un árbol porque en la calle no crece ni una mala hierba. Creo que los pilotes para impedir aparcar no pueden contabilizar como troncos. Tampoco tengo en el resto del barrio un 30% de masa vegetal, esmirriadas y maniáticamente podadas moreras, sin sombra. El barrio donde me bautizaron es un lugar que está conociendo una impresionante degradación bajo los gobiernos municipales de esos caballeros que, según la mitología política generalmente aceptada, son buenos gestores.

Vivo a menos de 300 metros, sí, de un espacio verde mediano, o pequeño según estándares continentales, pero no sé si puedo considerar que existe porque el Ayuntamiento lo mantiene cerrado buena parte del año. Existe, pero poco. Podemos asegurar con cierta autoridad que vivo en un lugar que no cumple con los mínimos estándares de la UE. Así que yo, ciudadano sin árboles desde la ventana, exijo el trocito de Europa que me corresponde. Quiero ver verde a diario. Mejor si es el de la versión de ‘money is’ que cantaba el llorado Bruno Lomas: «Me gustan los de cien / pero mi sueño son los verdes»...