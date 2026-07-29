Odisea: Un lugar al que regresar

Goethe decía que la Ilíada se había concebido para ser cantada entre los soldados alrededor de un fuego de campamento o para enardecer a los soldados antes de un ataque. Pero la Odisea era una obra de un tenor distinto, era algo menos imaginable entre lanzas y escudos, más propia de la plaza de un mercado.

En efecto, en ella encontramos el regreso de un héroe a su hogar después de la guerra de Troya, uno de tantos esforzados guerreros que intentó volver a su tierra, al sol que le calentó durante la infancia. Volver a contemplar el mismo mar y el mismo cielo de la primera infancia.

Durante la peripecia, Odiseo, el héroe que da nombre al poema, vive aventuras deliciosas. El poema está lleno de relatos marineros, de historias de peculiares habitantes de regiones ignotas, de monstruos que devoran personas, que engullen barcos. Hay mujeres enamoradas que esperan y esperan el retorno de quienes amaron; encontramos mujeres también enamoradas que impiden que el héroe regrese para retenerlo a su lado; y hay, por fin, princesas bellas y abnegadas, buenas y valerosas, que sacrifican su amor y pronuncian tiernas despedidas. Hay regiones ignotas de navegantes, de cíclopes, de comedores de loto. Dioses que encarcelan a los vientos. Hay rutas que llegan a la región de los muertos para que sean ellos los que indiquen la vía más segura de vuelta.

En los Infiernos, Odiseo se da cuenta de que el rencor que le profesa Áyax, que se quitó la vida por su culpa, no ha cesado y que este le da la espalda. Al menos habla con Aquiles, el matador de Héctor. Pero el grande y poderoso no es, aunque hubiéramos podido pensar, un rey en el mundo del Hades. Cuenta a Odiseo una gran verdad, que ahora nosotros sabemos también, y que recordamos cada vez que leemos esta historia: es mejor ser el siervo de un hombre pobre durante años interminables que rey un solo día en el mundo de los muertos.

En la Odisea, Homero dejó a un lado el honor y optó por la vida.