Maquetadores del mundo, uníos

Mucha gente que no tenga contacto con las diversas variables del oficio quizá no sabe qué es maquetar. Maquetar es, por ejemplo, lo que hace el diseñador de la página en que se incluye este artículo en su versión de papel. Una vez que el maquetador conoce los contenidos distribuye las distintas piezas, según el diseño original, y deja vacíos los huecos para el texto y las imágenes que después se habrán de insertar. Suele ser fácil y rápido, pues por lo general todas las secciones responden a un esquema preestablecido y existe un archivo de modelos con distintas moficaciones.

Maquetar informes es mucho más sencillo que hacerlo con páginas de periódicos o revistas, ya que se trata habitualmente de solo texto. Se elige el tipo de letra, la interlínea, los ajustes laterales, bien justificados a ambos márgenes o desflecados a la derecha, el cuerpo del titular, el de los ladillos, si acaso algún despiece en recuadro e incluso se puede adornar con sumarios que extraigan los conceptos principales... Para que los informes respondan gráficamente a la imagen de la empresa que los elabora lo habitual es que se reproduzcan en una plantilla predeterminada, de manera que el trabajo consiste en copiar y pegar, algo que la IA resuelve en centésimas de segundo.

Respecto a los informes verbales no hay nada que maquetar, pues por su propia naturaleza se los lleva el viento, y si acaso quedan registrados en la libreta de notas del oyente, a no ser que la información sea tan confidencial, exclusiva y comprometedora que se excluya incluso tomar apuntes.

Hay, sin embargo, informes de alta pericia en su maquetación. Por ejemplo, los de la UCO. Los que he tenido en mis manos son un prodigio. Incluyen siluetas de los protagonistas, gráficos con la estructura de las tramas, transcripciones de mensajes telefónicos en imitación de los globos de whatsapp, tablas de cifras, despieces contextuales, bocadillos de texto sobre la foto de algún investigado, como en los tebeos... Suelen ser muy valiosos, no solo por los contenidos sino también por el diseño, de un didactismo ejemplar.

Por todo lo anterior, resulta tan extraño que la empresa Whathefav haya cobrado casi un millón de euros en cuatro años por maquetar informes de texto. Y creíamos que maquetar no estaba bien pagado...