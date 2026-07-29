Opinión | NOTICIAS DEL ANTROPOCENO
¡Cómo hemos cambiado!
Desde la invención del fuego, con la madera como fuente primaria de energía, el mundo ha avanzado mucho en lo que denominamos el mix energético. De la madera pasamos a las energías fósiles (no sin un surrealista período intermedio dominado por el uso de aceite de ballena que casi consigue la extinción de la especie), con el carbón y después el gas como protagonista. Las energías fósiles se podrían haber ido al carajo con la invención de la energía nuclear, pero los intereses creados y los miedos interesados azuzados en las masas desprevenidas hicieron fracasar a esta fuente de energía asequible e inagotable. Solo sucesivas crisis globales del petróleo por motivos políticos ayudaron a los políticos y la sociedad a despertar del letargo general y tomar conciencia de que, por alguna razón ignota, el petróleo estaba en manos de Estados autoritarios que no dudaron en poner su riqueza natural al servicio de sus objetivos, como ahora intenta hacer Irán con el cierre del estrecho de Ormuz o los hutíes con sus ataques a embarcaciones saudíes
Afortunadamente, el futuro ya está marcado y va por otros derroteros. A pesar de que los productores de petróleo son cada vez más y están más diversificados, gracias a las nuevas técnicas de prospección, una cosa es segura. La Unión Europea, que no produce una cantidad significativa de petróleo ni gas, fomenta cada vez más la implantación de plantas de energía solar, eólica y nuclear. Las cifras son espectaculares: las energías renovables representaron una proporción del 25% del total de consumo energético del bloque el pasado mes de junio, el doble de la cuota de lo consumido tan solo cinco años antes.
En un mundo donde las fuentes de energías fósiles están en manos ajenas y gobernantes imprevisibles, como los ayatolas, Putin o Donald Trump, el objetivo de Europa debe ser la soberanía energética, ahora al alcance de la mano gracias a las renovables y la nuclear, que constituyen, junto con una red eléctrica optimizada y el almacenamiento en baterías altamente eficientes, el ecosistema óptimo para no depender de nadie en una era en la que la demanda de energía amenaza con dispararse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
- Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
- El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
- Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
- Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
- A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia