¡Cómo hemos cambiado!

Aerogeneradores y paneles solares en la inauguración del mayor complejo de generación de energías renovables de Canarias, a 27 de octubre de 2022, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Canarias (España). Este complejo es uno de los mayores del mundo creados en una isla, al estar compuesto por ocho parques eólicos y 12 plantas fotovoltaicas con una capacidad total instalada de 100 MW, el equivalente al consumo anual de electricidad de 54.000 familias. Además, el parque permitirá reducir en 112.000 toneladas las emisiones de CO2 y evitará el consumo anual de casi 20.000 toneladas de combustibles fósiles. Estas instalaciones han supuesto una inversión de 125 millones de euros. ECONOMIA Europa Press / Europa Press / Europa Press

Desde la invención del fuego, con la madera como fuente primaria de energía, el mundo ha avanzado mucho en lo que denominamos el mix energético. De la madera pasamos a las energías fósiles (no sin un surrealista período intermedio dominado por el uso de aceite de ballena que casi consigue la extinción de la especie), con el carbón y después el gas como protagonista. Las energías fósiles se podrían haber ido al carajo con la invención de la energía nuclear, pero los intereses creados y los miedos interesados azuzados en las masas desprevenidas hicieron fracasar a esta fuente de energía asequible e inagotable. Solo sucesivas crisis globales del petróleo por motivos políticos ayudaron a los políticos y la sociedad a despertar del letargo general y tomar conciencia de que, por alguna razón ignota, el petróleo estaba en manos de Estados autoritarios que no dudaron en poner su riqueza natural al servicio de sus objetivos, como ahora intenta hacer Irán con el cierre del estrecho de Ormuz o los hutíes con sus ataques a embarcaciones saudíes

Afortunadamente, el futuro ya está marcado y va por otros derroteros. A pesar de que los productores de petróleo son cada vez más y están más diversificados, gracias a las nuevas técnicas de prospección, una cosa es segura. La Unión Europea, que no produce una cantidad significativa de petróleo ni gas, fomenta cada vez más la implantación de plantas de energía solar, eólica y nuclear. Las cifras son espectaculares: las energías renovables representaron una proporción del 25% del total de consumo energético del bloque el pasado mes de junio, el doble de la cuota de lo consumido tan solo cinco años antes.

En un mundo donde las fuentes de energías fósiles están en manos ajenas y gobernantes imprevisibles, como los ayatolas, Putin o Donald Trump, el objetivo de Europa debe ser la soberanía energética, ahora al alcance de la mano gracias a las renovables y la nuclear, que constituyen, junto con una red eléctrica optimizada y el almacenamiento en baterías altamente eficientes, el ecosistema óptimo para no depender de nadie en una era en la que la demanda de energía amenaza con dispararse.