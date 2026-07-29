Agencia Nacional de Salud: Quién siembra vientos recoge tempestades

La Región vuelve a perder, otra vez el Gobierno de España elige otra provincia para su acertado plan de descentralización del estado.

Si hace unos años Sevilla se llevaba la Agencia Espacial, dejando a San Javier compuesto y sin novia, ahora ha sido Zaragoza la elegida.

Ahora, tras conocer la sede de la esperada y necesaria Agencia, nos dedicaremos a seguir insultando a Pedro Sánchez y su manía a este trozo del levante, volveremos a echar la culpa de nuestras debilidades al de enfrente, y de nuevo nos iremos a los medios de comunicación a llorar por nuestra mala suerte.

Siete años de M. Rajoy, cuatro de ellos con mayoría absoluta, no sirvieron ni para mover una coma de la financiación autonómica y mucho menos para salvaguardar el Trasvase Tajo Segura de políticas partidistas, más aún, con Cospedal al frente, el Trasvase vivió su particular vía crucis, con el voto a favor de los entonces diputados del partido popular, e incluso con la mano levantada de la hoy diputada por Vox y hermana de la mano derecha e izquierda del gran Abascal, Lourdes Méndez. Solo Garre y Pacheco quedaron legitimados para hablar de coherencia.

Desde que el actual inquilino de Moncloa tomó posesión, el gobierno regional no ha dejado ni un día de descanso, los insultos, los desprecios y culpabilizarlo de todos nuestros males, se convirtieron en el pan nuestro de cada día. Incluso su portavoz en la Asamblea Regional, que cada lunes escribe en este mismo medio un artículo de opinión y que leo casi religiosamente no ha publicado ninguno, en el que el nombre de Sánchez , no encabece el titular, y siempre para ningunearle, despreciarle o insultarle.

Apostar por la confrontación con el gobierno español de manera permanente, es una opción legítima, pero errática, donde al final siempre perderemos los mismos.

Ya queda un año de gobierno en España, curiosamente podría durar Sánchez en Moncloa mas que el actual gobierno de San Esteban, y me temo que a estas alturas, nuestra hoja de ruta de confrontación permanente con el estado no variará un ápice, pero sería bueno que sepamos que esa opción tiene un precio muy alto que pagar.

Canarias acaba de anunciar que acepta el nuevo modelo de financiación, anteponiendo el interés de los isleños a cualquier otro interés partidista, pero en cambio nosotros ya hemos anunciado que la Prioridad Nacional sigue siendo echar a Pedro Sánchez de la Moncloa por encima de todas las cosas.

Enhorabuena Zaragoza. Buen trabajo.