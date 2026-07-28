Hay demasiados motivos hoy en día para estar quemados, y nunca mejor dicho ahora. Hay gente quemada al ver a tanto corrupto y jetas manejando el dinero de todos.

Los hay también que están quemados al ver cómo hemos normalizado pagar la gasolina y el gasoil a casi dos euros el litro y ni dios pega un puñetazo encima de la mesa, mientras las petroleras anuncian ganancias históricas.

Hay quien se quema y se reconcome por dentro cuando ven pasar los meses y su operación no llega. Los hay también que se queman cuando se enteran que hay gente trabajando si dar de alta y con salarios indignos y encima hay quien quiere echarlos de una patada al mar. Incluso hay quien se enfurece cuando escucha al jefe de los obispos españoles jugando a enmiendar el cuadrilátero político. Hasta algunos andan quemados y mosqueados con esos servidores públicos que creen que su consejería o concejalía son su cortijo particular. Por haber, los hay quemados con un poder judicial que sigue empeñado en perseguir y señalar, en humillar y prejuzgar.

Pero donde más quemados y asfixiados hay ahora en nuestro país, con los murcianos a la cabeza, al ver como superamos los 46 grados y nadie pone encima de la mesa la mas mínima idea, y otros, los abulenses y madrileños, que han descubierto que el centro del país también puede arder por los cuatro costados.

Ha tenido que arder Madrid para que nos hagamos la pregunta del millón. ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos?

El día que este país se ponga de acuerdo para afrontar la emergencia climática, seguramente no quede ya nada que salvar.

España, Francia, Grecia, Portugal, Canadá, EE.UU., no hay país que no sufra las consecuencias de la emergencia climática que estamos sufriendo, en cambio, actuamos como si esto fuera cuestión de un puñado de pirómanos desgraciados terroristas y cutres.

Algunos llevamos años pidiendo que la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia sea la primera en tener una Consejería de Emergencia Climática, incluso he reclamado, que ante la inoperancia e incompetencia autonómica, sean los ayuntamientos los que cojan el toro por los cuernos, pero a estas alturas del partido, me temo que hasta que no lleguemos a las próximas elecciones nadie dará un paso al frente, esperemos que no sea tarde.