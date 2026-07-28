Noches mágicas de Caravaca

Las Fuentes del Marqués es uno, quien lo conoce lo sabe, de los lugares más bonitos de la Región. Pero la noche echa sobre la maravilla un manto oscuro e impenetrable en el que el goce queda para un solo sentido, el del oído: la brisa que mueve los árboles, el sonido casi advinado de lo riachuelos... Sin embargo, en verano, en este como en otros anteriores, de miércoles a sábado, surge un reguero de luz y se rompe el silencio. Todo empieza en el palacete, con el decorado simbólico de una historia que nos quieren contar (R.E.I.N.A.S.) y desde un escenario exterior al primer piso que cumple, improvisada, la imagen doméstica de un teatro romano. A un público entre el que abundan los espectadores más difíciles de embelesar, los niños, se les aparecen las tres protagonistas, en chándal, sin los aderezos y compañías que les son propios cuando están metidas en sus respectivos papeles: Blancanieves sin los enanitos, Bella sin la Bestia y Cenicienta en zapatillas, sin príncipe ni carroza.

De allí, una vez planteada la situación, las protagonistas dirigen al público, alumbrado con las linternas de sus móviles, hacia un nuevo escenario, como surgido de un claro de luna en el bosque, y esto dos veces más, en que cada uno de los personajes relata sus obsesiones, entre querencias y querellas mutuas, y metiendo a personas del público, al principio algo remiso y después plenamente predispuesto, en sus tramas. Todo concluye en el escenario inicial, donde el itinerario se resuelve con final feliz (aunque tal vez no tanto, a juzgar por los respectivos mutis de complicidad con los espectadores), y las tres heroínas retoman su amistad, ya empoderadas una vez se han desprendido de los clichés a los que les sometieron los autores de sus distintos cuentos.

El teatro de calle, salpicado de sorpresas, y más en un espacio tan mágico, embruja como si se tratara de un sueño de una noche de verano, gracias a la pericia actoral de Lola, Carmen y Laura, que improvisan sobre un libreto de José Andrés, con las escenografías de Anaís y los recursos técnicos de Antonio. Un equipo profesional que con extrema economía de medios anima las noches de verano de Caravaca de la Cruz con un espectáculo inesperado y fresco, que permite una deliciosa experiencia.