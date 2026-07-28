No llores por ti, Argentina

Los argentinos opinan de sí mismos que son los más europeos de los latinoamericanos. Yo los doy la razón completamente, pero con un matiz: en realidad son los más italoespañoles de los latinoamericanos. Y es que, si Buenos Aires no tiene nada que envidiar a cualquier ciudad europea, el carácter de los argentinos en general tiene mucho del apasionamiento extremo que caracteriza la forma de ser de sus dos grandes herencias culturales: la de los españoles y la de la relativamente reciente en términos históricos inmigración italiana. Ese apasionamiento ha quedado demostrado de forma fehaciente en la actitud de la hinchada y de los propios futbolistas en la final de la Copa del Mundo. Lo malo es que, al menos en este acontecimiento, demostraron haber heredado lo peor de ambos de nosotros.

Está claro que los españoles somos los que mejor conocemos a los argentinos, porque convivimos desde hace muchos años con una inmigración masiva procedente de aquel país. Por eso no hay que darles mucha importancia a los sucesos de la final mundialista. Los argentinos son apasionados, pero no son unos brutos y tan malos perdedores como las imágenes que vimos esos días. El tiempo sin duda restañará las heridas. Muchos argentinos se avergüenzan del espectáculo que los hinchas y los propios jugadores dieron, y no se sienten representados por ellos.

Por eso está muy bien que el gran partido de la oposición española y su líder, Núñez Feijóo, hayan emprendido una labor de acercamiento al presidente Milei de Argentina. Javier Milei está haciendo en Argentina un gran trabajo enderezando la situación del país, deteriorada hasta tocar fondo con una inflación galopante desde el advenimiento del peronismo, con algunos períodos de excepción liberal que no llegaron a consolidarse.

No es que la situación actual sea óptima, pero el camino marcado por Milei no tiene marcha atrás. Incluso la facción más sensata del peronismo reconoce ahora que la austeridad en las cuentas públicas es la base del éxito contra la inflación. Hay Javier Milei para rato, y el PP debería tenerlo en cuenta porque comparten muchas de las políticas reformistas que deberían caracterizar un gobierno liberal y genuinamente democrático.