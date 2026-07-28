Decía el argentino Jorge Luis Borges que los que padecen de manía persecutoria es porque los persiguen. Cómo no pensar en el viejo con las teorías de la conspiración que ha formulado su país, tras perder la final del mundial de fútbol ante la selección española. Yo no me vengo a burlar aquí de los argentinos, precisamente. Cómo no voy a pensar que las conspiraciones existen de verdad. De hecho, igual que el rumor es la antesala de la noticia, la conspiración es, no pocas veces, el pasillo o el recibidor de la realidad. La verdad en potencia, digamos. Por ejemplo, durante muchas décadas los negacionistas miraban desde su atalaya la credulidad indocumentada de los que estaban convencidos de la existencia de los ovnis. Hasta que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó docenas de miles de documentos oficiales sobre la realidad de los ovnis. Una conspiranoia que resultó ser auténtica. Naturalmente, no creo en el monstruo del lago Ness pero nada puedo decir, desde mi suficiencia, sobre si había algo detrás de la derrota argentina en el mundial, además de porque jugaron muy mal y no tiraron ni una vez a portería. ¿Qué se yo? Una de las tesis más imaginativas de por qué perdió Argentina es que el Fútbol Club Barcelona funciona como un club masónico y que cuando Messi bañó siguiendo el ‘rito del agua’ a Lamine Yamal, siendo éste un bebé, se transfirió el poder desde Argentina a Europa. Pues no sé qué pensar, si no los masones, deben ser por lo menos los ‘illuminati’, junto con la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, los que deben estar impidiendo que el Barça sea sancionado por pagar durante diecisiete años un total de 8,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Ya me puedo creer cualquier cosa. A lo mejor resulta que a los argentinos los persiguen de verdad.