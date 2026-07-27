No, otra vez no

El estudio concreta que son 18.000 kilómetros de los corredores (en el mapa en color azul) los realmente prioritarios entre de la red de los 80.000 kilómetros definida por la UE., entre los que se encuentra, por su importancia en el transporte, la Región de Murcia. / FERRMED (Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU)

Las distancias ya no se miden en kilómetros, sino en tiempo; por ello, plantear como solución que para ir o venir de Madrid se pase por el corredor mediterráneo es ilógico y contrario a la realidad territorial e histórica de Murcia y Albacete, y conlleva, en primer lugar: si vengo de Madrid y primero llego a Alicante, es que Alicante está más cerca, cuando es todo lo contrario; la ciudad de Murcia (la séptima capital de España) está 28 kilómetros más cerca de Madrid; en segundo lugar, es el mayor tiempo de viaje; en ambos casos se penaliza a la Región.

Una de las principales razones para que la Región no siguiera creciendo por encima de la media nacional, como ocurría entre 1995 y 2007, y que no pudiera poner en valor todas las ventajas con las que cuenta, en turismo, logística y servicios, fue el continuado retraso en su incorporación a los corredores ferroviarios, a la no realización del puerto del Gorguel y a las infraestructuras viarias que seguían y siguen pendientes.

La autopista del Mediterráneo llegaba a Alicante en 1976 y a la Región en 1989; la autovía con Albacete llegaba a Alicante en 1992 y a la Región en 2001; el AVE llegaba a Alicante en 2013 y a la Región por el corredor mediterráneo en 2022.

Una situación que se agrava mucho más ahora con la decisión de ADIF de que en San Isidro se unan los dos corredores actuales en uno, el del AVE, lo que conllevaría que pasajeros y mercancías vayan por el mismo corredor y pasen por la estación soterrada de Orihuela, del Carmen, en Murcia, y Lorca, y, en consecuencia, que el corredor ferroviario del Mediterráneo, con dos corredores: uno para pasajeros y otro para las mercancías, acabaría en Alicante y la Región volvería a quedar atrás, repitiendo lo ocurrido en el pasado.

En septiembre de 1991, ante los continuos aplazamientos y falta de credibilidad de Renfe y del Ministerio de Obras Públicas, los sindicatos UGT y CCOO, las Cámaras de Comercio, el Partido Popular, el Partido Comunista y la CROEM, constituían la Plataforma para la defensa del ferrocarril.

En 1997, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, conjuntamente con el INFO y la Consejería de Política Territorial, presentábamos el estudio realizado por MECSA –El ferrocarril en velocidad alta con albacete 250 km/h para pasajeros y tercer hilo para las mercancías– para la conexión con Madrid y el norte peninsular.

El 17 de septiembre de 2008, los plenos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Lorca, Cartagena y Murcia y de los Organizaciones Empresariales de Lorca, Cartagena y la CROEM, demandas estas y otras que se fueron repitiendo en el tiempo.

Esta situación de impotencia nos llevó, el 6 de marzo de 2020, al gran Acuerdo de los Corredores Ferroviarios, suscrito por Sindicatos, CROEM y FERRMED y respaldado por el PP, Ciudadanos y VOX, por el CES y por los principales colegios profesionales, acuerdo enviado a la Presidencia del Gobierno. En este año 2026, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región, así como CROEM e igualmente CONSUMUR, han demandado del Gobierno la urgente solución a la situación ferroviaria de la Región.

Este diario, La Opinión, publicaba el pasado 15 un artículo de Adrián González sobre el estudio realizado por FERRMED, ratificando la necesidad y la viabilidad socioeconómica de la continuidad del corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías hasta Lorca, en donde se bifurca en corredores mixtos hacia Almería y Baza-Granada (anexos I y II PITVI 2012-2024), y el 22 de la firma de un escrito conjunto al Ministerio entre la Consejería de Fomento y CROEM.

¿Por qué otros territorios sí han conseguido las infraestructuras ferroviarias y portuarias y nosotros no, a pesar de los acuerdos? Posiblemente por falta del compromiso de todos los partidos, hacerlo ya realidad es su responsabilidad, porque la Región no puede, ni debe, seguir perdiendo oportunidades.

La Región precisa y con urgencia: el desdoblamiento y electrificación del corredor ferroviario Murcia-Albacete, para 250 km/h, para pasajeros, en paralelo a la A-30 hasta la estación de Albacete y en Pozo Cañada las mercancías continúan por el actual corredor a Chinchilla.

Acelerar la realización del corredor del AVE a Cartagena (con el túnel de Altaona con doble vía) y dejar el actual corredor para las mercancías. Así como del corredor AVE a Lorca, Almería y Baza-Granada.

La continuidad del corredor ferroviario del Mediterráneo para las mercancías, a partir de Monforte, en paralelo a la A-7, hasta Santomera, en que se bifurca hacia Cartagena en paralelo a la RM-1, conectando con la línea actual, y continuar en paralelo al Arco Norte, conectando con el corredor con Albacete (las mercancías no pasarán por la estación soterrada del Carmen) y en paralelo a la línea del AVE hacia Lorca, en donde se integra en los corredores mixtos hacia Almería y Baza-Granada.

Y que el Gobierno declare de Interés nacional el nuevo puerto de el Gorguel, esperando desde 2008, y lo envíe a Bruselas para que indiquen las compensaciones necesarias para su realización.