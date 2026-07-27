Frente al ruido del PSOE, la estabilidad de López Miras

A pesar de la infrafinanciación y el maltrato que recibimos de un Gobierno sectario hasta la médula como es el de Pedro Sánchez, la Región de Murcia lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Además, en un periodo en el que, por desgracia, la inestabilidad se ha convertido en norma y la degradación institucional alcanza cotas nunca vistas, nuestra tierra emerge como ejemplo de normalidad democrática, seguridad y certidumbre política.

En este periodo de sesiones del que hacemos balance, los ciudadanos de la Región han podido percibir que, frente a un Pedro Sánchez que se limita a aferrarse al poder como parapeto ante la corrupción que asfixia a su partido y a su entorno personal y familiar, aquí el presidente Fernando López Miras gobierna de verdad, y bajo el objetivo primordial de seguir mejorando la vida de los ciudadanos.

En la Región continuamos batiendo récords de empleo y bajando el paro por encima de la media nacional. También se crean aquí más empresas que en ninguna otra comunidad autónoma. Son la plasmación de políticas de apoyo al autónomo, medidas liberalizadoras consolidadas con la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, y también, ante la asfixia fiscal del sanchismo, unas bajadas de impuestos que han supuesto un ahorro de 330 millones para los ciudadanos de la Región en 2025.

Frente a quienes solo buscan tapar con cortinas de humo el tsunami de corrupción del sanchismo, en el PP tenemos como absoluta prioridad resolver los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos. Y la mejor prueba son los dos grandes hitos de este periodo de sesiones en materia legislativa, ambos a iniciativa nuestra: la ley de protección a los sanitarios y el decreto de vivienda asequible.

Nuestros sanitarios nos reclamaban una ley que les proteja, y el PP les ha respondido dándoles una herramienta que es referente nacional contra las agresiones. Sacamos adelante por unanimidad una norma que contiene un régimen sancionador riguroso para que toda violencia contra el personal de la sanidad, ya sea física o verbal, tenga una respuesta inmediata y efectiva. Y que con ello contribuye a preservar la calidad de la atención sanitaria en la Región.

Respecto al decreto de vivienda asequible, que hemos convalidado recientemente en la Asamblea, por fin los jóvenes y las familias de la Región contarán con un valioso instrumento que da una respuesta real al problema del acceso a la vivienda, que, recordemos, el Gobierno de Sánchez ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Una ley innovadora que impulsará la creación de 25.000 viviendas asequibles en cinco años, y que se apoya en tres grandes pilares: menos burocracia, es decir simplificación de trámites y reducción de plazos; más incentivos, primas de edificabilidad vanguardistas y rebajas fiscales; y mejor calidad residencial al apostar por viviendas con terrazas.

Además, hemos vuelto a demostrar que el diálogo es ‘marca de la casa’ de un Gobierno de López Miras que es capaz de llegar a grandes pactos que beneficien a todos. Como reciente ejemplo, el histórico acuerdo firmado entre el Ejecutivo regional y los bomberos forestales, que mejora las condiciones laborales de quienes luchan contra los incendios que se están produciendo estos días de verano. Esa mano tendida, esa colaboración que sí hemos encontrado en los agentes sociales y los colectivos y asociaciones de la sociedad civil, por desgracia brilla por su ausencia en un PSOE ocupado en crear campañas de intoxicación que tapen, no solo la infinita corrupción de su jefe Sánchez; también la incompetencia de su propio delegado en la Región, que utiliza los recursos públicos para atacar al PP y al Gobierno regional mientras hace una escandalosa dejación de funciones en materias que son de su estricta competencia, como la seguridad ciudadana.

Frente al ruido, la corrupción y la polarización del PSOE, los ciudadanos de la Región saben que cuentan con una única garantía de estabilidad y prosperidad: la que representan el Partido Popular y Fernando López Miras.