Construyendo España

La vivienda se ha convertido en un problema social de primer orden. Desde las altas esferas se prometen construcciones que nunca llegan a materializarse. El alquiler de los pisos alcanza precios disparatados y hacerse con una vivienda, sobre todo para los jóvenes, se hace imposible, viéndose obligados a permanecer en el hogar paterno hasta bien entrados en edad.

Habrá que rememorar aquellos tiempos en los que se construían viviendas por millones, cuando el país cambiaba de piel y surgían por doquier nuevos bosques, nuevos lagos, nuevas huertas inmensas, nuevos pueblecitos blancos en una España que salía del subdesarrollo. Hay que recordar aquellas empresas que hicieron posible el milagro español. Una de ellas fue, durante décadas, una empresa nacida en la localidad murciana de El Palmar, Bernal Pareja S. A., empresa constructora que contribuyó al desarrollo de una España que pasó de las aldeas a las urbanizaciones turísticas, un hilo conductor imprescindible para el desarrollo económico español.

Don Bartolomé Bernal Gallego era hombre menudo con una gran fortaleza moral que le permitió ser el pilar fundamental de una de las empresas de construcción más prestigiosas de España con origen murciano.

El boom turístico e inmobiliario iniciado a finales de los años cincuenta favoreció las inquietudes profesionales de don Bartolomé creando y gestionando de forma ejemplar Bernal Pareja S. A., una empresa que tuvo sus orígenes en el negocio de construcción de carreteras iniciado por su abuelo materno don José Gallego Marcos allá por el año 1865.

En 1898 comenzó a ocuparse de pequeños asuntos industriales, sin abandonar nunca la ayuda que prestaba a sus padres y contando con la colaboración de sus hermanos Ángel y Teodoro, a quienes fue asociando en sus entonces modestas empresas, que contribuyeron al progreso de El Palmar, pedanía murciana que les vio nacer.

Don Juan Bernal Pareja. / Archivo TLM

Según comentaba en vida don Bartolomé, Bernal Pareja S. A. fue creada con y para sus hijos: Ana, Fuensanta, Antoñita, Carmen, Lola, Vicente, posteriormente presidente de la empresa, Juan, consejero y secretario de la misma, y Bartolomé, consejero delegado y director gerente de Bernal Pareja, que pusieron en práctica las máximas que predicaba don Bartolomé.

Fue lenta y bien medida la andadura. Porque ponerse en marcha siempre comporta, cuando se quiere ir lejos, una aceleración cuidada. La huella de Bernal Pareja quedó impresa en todo el territorio nacional, tanto en obras públicas como en edificaciones urbanas y plantas industriales. Su actividad en la provincia de Murcia fue considerable: construcción y remodelación de centros educativos, ejecución de urbanizaciones y obras de reurbanización en diversos municipios murcianos, construcción de infraestructuras hidráulicas, obras de carreteras y acondicionamiento viario, construcción de instalaciones deportivas, desarrollo de polígonos industriales, edificación de viviendas y residenciales para promotores privados.

La imagen de la Murcia actual se debe en gran parte a la actividad constructora de la empresa que creara don Bartolomé Bernal, obras y edificaciones en las que tomaron vida proyectos de ilustres arquitectos murcianos de la época como Eugenio Bañón, Daniel Carbonell, Damián García Palacios, Fernando Garrido, Gabriel Olmos, Pedro y Juan Pan da Torre, Vicente Pérez Albacete, entre otros muchos.

Edificio del Banco Vitalicio en Murcia. / Archivo TLM

Desde sus inicios, la empresa apostó por un modelo de crecimiento basado en la especialización, la calidad de ejecución y el cumplimiento de los plazos. Esa filosofía le permitió ampliar progresivamente su ámbito de actuación hasta abarcar prácticamente todas las áreas del sector de la construcción.

Uno de los aspectos que siempre distinguió a Bernal Pareja S.A. fue su estrecha vinculación con la Región de Murcia. Buena parte de su actividad contribuyó a transformar nuestro territorio y nuestras ciudades y pueblos.

El edificio Cortefiel, la Torre de Murcia, el edificio Vitalicio y otros, forman parte del estilo de la ciudad en una Gran Vía que, en su día, fue todo un signo de modernidad y progreso. Conviene recordar a quienes con su actividad laboral o empresarial contribuyeron desde el ayer a crear el futuro, el presente de una región que no cesa de mudar su piel.

A mi buena amiga Angelita Bernal Montesinos.