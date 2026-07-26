‘Abemo ganao’, que dijo aquel

Buena acción. Hay algo de la final del campeonato del mundo de lo que se ha hablado poco. Todos los artistas que actuaron en el intermedio, Shakira, Madonna, BTS, no cobraron nada y donaron su actuación al Fondo Global de Educación, una entidad social creada por la FIFA.

‘Agua calentuja’. Vaya semanita, oiga. Qué calor. Hemos estado en alerta roja, tal y como si Moscú fuese a atacarnos. Lo cierto es que este calor mata. En Francia, en la ola anterior de hace unos días, han fallecido 5.500 personas. En Inglaterra no sabían lo que era este calor porque nunca lo habían sufrido. Y ya no existe eso de ‘voy a bañarme para refrescarme un poco’. El agua del mar está a 27 grados, si no más, en el Mar Menor. "Está ‘calentuja'", según le escuché decir a una señora mayor el jueves.

Rechazo. ¿A ustedes les convencieron las respuestas del presidente Rodríguez Zapatero en la entrevista de la 1? A mí desde luego, no. Estoy dispuesto a admitir que ciertas aclaraciones quiera dárselas al juez que lo está investigando, pero éramos muchos los españolitos que estábamos pendientes de lo que iba a explicar a fin de tratar de entender algo. Trataremos de mantener alguna esperanza de que la cosa no resulte ser tan rechazable como parece, pero solo por aquello de que nadie es culpable hasta que quede demostrado. Un ejemplo: aceptar el kilo de chatarra en joyas no es ‘una equivocación’, como él dijo, huele a que le estaban pagando algo.

Serie. He terminado de ver la serie que les recomendé aquí la semana pasada, La vida en la sombra. Efectivamente, es interesante, aunque he estado a punto de dejarla en un par de ocasiones porque se pone algo reiterativa y bastante poco alegre. Es además curioso que el protagonista, un tal Josh Finan, sea un tío tan feo y, sin embargo, un actor con muchos registros y de una gran expresividad. Pero, vamos, que para divertirse no es. Es más bien para admirar el buen cine, cómo está hecho y cómo actúan los actores.

Difícil de entender. A veces los políticos hacen cosas que nos cuesta un poco entender a los otros mortales, quizás porque no somos tan listos como ellos. Veamos, el Gobierno nacional ofrece quitar más de 3.000 millones de euros de la deuda que tiene la Región de Murcia, y el Gobierno de aquí dice que no lo quiere, que se pueden meter esos millones donde les quepan, que lo que quieren es que les quiten todo lo que deben. O sea, que usted debe 10 millones de hipoteca y llega el banco y le dice que le va a quitar 4, que se los perdona, y usted le dice que ni pensarlo, que o le quita todo, o que quiere seguir con su deuda completa porque le mola deber mucho. ¿Ustedes lo pillan?

Una suerte grande. Hablo con un amigo al que hace mucho tiempo que no he visto. Charlamos. Me pregunta por mi familia y le respondo: «Mis hijos y sus parejas están bien. Tengo 10 nietos, cinco chicos y cinco chicas. Dos están en bachillerato, cuatro en la universidad, tres han acabado sus estudios y una acaba de aprobar las oposiciones que estaba preparando». «Se te pone cara de gusto», me dice mi interlocutor, y yo sonrío con complacencia.

Notable cambio. Dice la prensa especializada en un titular que la actriz Adriana Ugarte rompió con Alex González y que ahora sale con un educador canino. (Lo escribo aquí para que estén ustedes al día).

Calima. Es tremendo ver todos los exteriores de nuestras casas, nuestros coches, etc. cubiertos de auténtica arena del Sahara. Es como si el desierto se estuviera trasladando al país de enfrente poco a poco, por el aire. Pasar el dedo por el alfeizar de una ventana y verlo lleno de arena casi color naranja impresiona.